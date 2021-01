WASHINGTON (AP) – Les forces de l’ordre fédérales examinent un certain nombre de menaces visant des membres du Congrès à l’approche du deuxième procès de l’ancien président Donald Trump, y compris des discussions inquiétantes sur le meurtre de législateurs ou les attaquer à l’extérieur du Capitole américain, a déclaré un responsable américain The Associated Press.

Les menaces et les inquiétudes selon lesquelles des manifestants armés pourraient revenir pour saccager à nouveau le Capitole ont incité la police du Capitole américaine et d’autres forces de l’ordre fédérales à insister pour que des milliers de soldats de la Garde nationale restent à Washington alors que le Sénat avance avec les plans du procès de Trump, le responsable m’a dit.

L’insurrection choquante au Capitole par une foule pro-Trump a incité les responsables fédéraux à repenser la sécurité dans et autour de ses points de repère, ce qui a entraîné un verrouillage sans précédent pour l’inauguration de Biden. Bien que l’événement se soit déroulé sans problème et que les manifestations armées dans tout le pays ne se soient pas concrétisées, les menaces pesant sur les législateurs avant le procès de Trump ont illustré le potentiel continu de danger.

Semblables à celles interceptées par les enquêteurs avant l’inauguration de Biden, les menaces que les agents des forces de l’ordre traquent varient en spécificité et en crédibilité, a déclaré le responsable, qui avait été informé sur la question. Principalement publiés en ligne et dans des groupes de discussion, les messages comprenaient des complots visant à attaquer des membres du Congrès lors de voyages à destination et en provenance du complexe du Capitole pendant le procès, selon le responsable.

Le fonctionnaire n’a pas été autorisé à ne pas discuter publiquement d’une enquête en cours et s’est entretenu avec l’AP sous couvert d’anonymat.

Les responsables de l’application des lois commencent déjà à planifier la possibilité que des manifestants armés reviennent dans la capitale nationale lorsque le procès du Sénat de Trump pour incitation à une insurrection violente commence la semaine du 8 février. Ce serait le premier procès de destitution d’un ancien américain. Président.

Des milliers de partisans de Trump sont descendus au Capitole le 6 janvier alors que le Congrès se réunissait pour certifier Biden comme le vainqueur de la course présidentielle de 2020. On pense que plus de 800 personnes se sont introduites dans le Capitole pendant le siège violent, repoussant les policiers débordés. La police du Capitole a déclaré qu’elle prévoyait une manifestation pour la liberté d’expression, pas une émeute, et avait été prise au dépourvu malgré les informations selon lesquelles le rassemblement sombrerait dans une émeute. Cinq personnes sont mortes dans la mêlée, dont un policier du Capitole qui a été frappé à la tête avec un extincteur.

Bien qu’une grande partie de l’appareil de sécurité autour de Washington mis en place après l’émeute et avant l’inauguration de Biden – il comprenait des dizaines de points de contrôle militaires et des centaines de membres supplémentaires des forces de l’ordre – ne soit plus en place, environ 7000 membres de la Garde nationale resteront pour aider. application de la loi fédérale, ont déclaré des responsables.

Le bureau de la garde a déclaré que le nombre de membres de la garde à Washington était inférieur à 20 000 dimanche. Tous, sauf environ 7 000, rentreront chez eux dans les prochains jours. Le Bureau de la Garde a déclaré que le nombre de soldats à Washington continuerait de baisser dans les semaines à venir pour s’établir à environ 5000. Ils devraient rester à Washington jusqu’à la mi-mars.

Au moins cinq personnes faisant face à des accusations fédérales ont laissé entendre qu’elles croyaient recevoir les ordres de Trump lorsqu’elles ont marché sur Capitol Hill le 6 janvier pour contester la certification de la victoire électorale de Biden. Mais maintenant, ces commentaires, capturés lors d’entretiens avec des journalistes et des agents fédéraux, sont susceptibles de prendre le devant de la scène alors que les démocrates exposent leur cas.

Plus de 130 personnes ont été inculpées par les procureurs fédéraux pour leur rôle dans l’émeute. Ces dernières semaines, d’autres ont été arrêtés après avoir publié des menaces contre des membres du Congrès.

Parmi eux, un partisan des Proud Boys qui, selon les autorités, a menacé de déployer «trois voitures pleines de patriotes armés» à Washington, a menacé de porter préjudice au sénateur Raphael Warnock, D-Ga., Et qui est accusé d’avoir stocké des couteaux de combat de style militaire et plus de 1000 cartouches de fusil dans sa maison de New York. Un homme du Texas a été arrêté cette semaine pour avoir participé à l’émeute au Capitole et pour avoir publié des menaces violentes, y compris un appel à assassiner la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y

L’écrivain Associated Press Lolita C. Baldor a contribué à ce rapport.