Les législateurs locaux organiseront un événement de déchiquetage gratuit et une collecte de nourriture à Elburn – Shaw Local

State Sens. Don DeWitte, R-St. Charles et Dave Syverson, R-Rockford, ainsi que les représentants de l’État Jeff Keicher, R-Sycamore, et Dan Ugaste, R-Genève, organiseront un événement de déchiquetage gratuit et une collecte de nourriture de 9 h à 11 h le samedi 3 juin au Bibliothèque publique de Town & Country à Elburn.

Selon un communiqué, un camion de déchiquetage sera sur place et les documents seront acceptés jusqu’à 11 h ou jusqu’à ce que le camion soit plein. Les denrées non périssables seront également collectées et livrées au garde-manger d’Elburn.

Les participants sont priés de suivre les panneaux de signalisation et de rester dans leur véhicule. Le personnel du camion de déchiquetage déchargera les voitures. Un parking sera disponible pour ceux qui souhaitent voir leurs documents introduits dans la déchiqueteuse. Alors que les chemises en papier, les agrafes et les trombones peuvent être introduits dans la déchiqueteuse, les grands trombones, les chemises en plastique et les vieilles disquettes ne le peuvent pas. De plus, aucun appareil électronique ne sera accepté pour recyclage ou élimination.

Pour plus d’informations sur cet événement, les électeurs peuvent appeler le bureau de DeWitte au 847-214-8245, le bureau de Syverson au 815-987-7555, le bureau de Keicher au 815-748-3494 ou le bureau d’Ugaste au 630-797-5530.