Les législateurs locaux font face à des accusations criminelles après avoir demandé la destitution de Poutine

Un groupe de membres du conseil de district de Saint-Pétersbourg, la ville natale du président Vladimir Poutine, a demandé que le dirigeant russe soit inculpé de trahison et démis de ses fonctions lors d’une manifestation rare mais effrontée contre la guerre en Ukraine. La décision courageuse du conseil de district de Smolninsky a provoqué une réaction prévisible rapide et hostile. Un jour après que la résolution contre Poutine a été rendue publique, un poste de police local a déclaré aux législateurs qu’ils faisaient face à des poursuites judiciaires “en raison d’actions visant à discréditer le gouvernement russe actuel”.

La déclaration du conseil de district a pris la forme d’une demande au parlement russe, la Douma d’État, et a affirmé que la décision de Poutine d’envahir l’Ukraine le 24 février a entraîné une perte massive de vies humaines, transformé d’innombrables hommes russes en anciens combattants handicapés, entravé la l’économie nationale et accéléré l’expansion de l’OTAN vers l’est.

Un deuxième conseil municipal du district de Lomonosovsky à Moscou a emboîté le pas et voté une motion similaire demandant à Poutine de démissionner. Les critiques franches de Poutine sont rares, et même si les deux motions n’étaient guère plus que des déclarations symboliques, elles représentaient une remarquable réprimande publique. Ils ont également servi de preuve que le soutien public à la guerre en Ukraine n’est pas universel et pourrait s’éroder, comme l’a révélé une récente enquête sur l’opinion publique russe.

Les Russes soutiennent la guerre en Ukraine, mais un rapport révèle une opposition notable

“Nous pensons que la décision prise par le président Poutine de lancer l’opération militaire spéciale est préjudiciable à la sécurité de la Russie et de ses citoyens”, a déclaré Smolninsky. document déposé mercredi soir dit.

“Nous vous demandons”, ont écrit les législateurs, “d’engager une accusation de trahison contre le président de la Fédération de Russie pour le destituer de ses fonctions”.

Poutine a grandi dans le quartier Smolninsky et a commencé sa carrière à Saint-Pétersbourg, où il a été adjoint au maire. Bon nombre des amis les plus proches du président russe vivent encore à Saint-Pétersbourg, où certains d’entre eux se sont fabuleusement enrichis au cours des 22 années de Poutine en tant que chef suprême du pays.

La Douma d’État est contrôlée par le parti Russie unie de Poutine et est en fait son tampon automatique, adoptant parfois ses politiques à l’unanimité.

Les auteurs de la résolution ont concédé qu’ils avaient peu d’espoir que leur demande soit acceptée, mais qu’ils pensaient avoir atteint leur objectif largement symbolique : faire savoir aux autres Russes anti-guerre qu’ils ne sont pas seuls dans leur sentiment, qui est souvent noyé par la rhétorique militariste de l’État. , reprise par les propagandistes de la télévision contrôlée par l’État.

Le Kremlin a interdit la critique de la guerre et a lancé une nouvelle répression contre la dissidence, y compris de la part des journalistes.

“Nous comprenons que Poutine ne versera pas une larme et n’arrêtera pas l’opération”, a déclaré Nikita Yuferev, l’un des sept conseillers qui a rédigé le document, dans une interview au Washington Post. “Ces demandes sont écrites pour des personnes qui sont encore en Russie et pour qui la propagande essaie d’assurer qu’elles sont minoritaires, qu’il n’y a personne qui s’y oppose.”

La déclaration du district de Lomonosovsky a critiqué la rhétorique de Poutine et l’a exhorté à se retirer.

“La rhétorique que vous et vos subordonnés utilisez est pleine d’intolérance et d’agressivité”, indique le communiqué. “Les gens craignent et haïssent à nouveau la Russie alors que nous menaçons le monde entier avec des armes nucléaires.” Le district de Lomonosovsky a ajouté : “Par conséquent, nous vous demandons d’être relevé de vos fonctions car vos opinions et votre modèle de gouvernance sont désespérément dépassés”.

La Russie condamne un journaliste d’investigation à 22 ans pour “trahison”

Yuferev a déclaré qu’après que leur demande soit devenue virale sur les réseaux sociaux russes, les conseillers ont reçu une “rafale” de lettres de soutien de personnes offrant de l’aide juridique à des dons pour couvrir les amendes qui seront probablement infligées aux politiciens.

En mars, les conseillers de Smolninsky ont également écrit une lettre à Poutine l’exhortant à arrêter la guerre car “le sort de milliers de militaires russes et de millions d’Ukrainiens est en jeu”.

Peu de temps après que les troupes russes ont traversé la frontière, le Kremlin a augmenté le niveau de répression contre ses opposants, interdisant l’utilisation du mot “guerre” en parlant de l’invasion et menaçant ceux qui critiquent publiquement l’armée russe d’amendes et de prison. termes. Des milliers de personnes ont fui le pays et des centaines ont été condamnées à des amendes ou détenues pour des manifestations contre la guerre.

Bien qu’il soit peu probable que Poutine fasse face à des accusations, les législateurs sont déjà sous pression et risquent au moins une amende.

Juste un jour après que le document a été rendu public, Yuferev a reçu un SMS d’un poste de police local lui ordonnant de venir témoigner dans les poursuites engagées contre lui et d’autres membres du conseil “en raison d’actions visant à discréditer le gouvernement russe actuel”.

“Nous sommes sûrs de n’avoir rien violé car nous avons agi strictement conformément à la procédure légale inscrite dans la Constitution”, a déclaré Yuferev. “Bien sûr, nous vivons dans un pays où même si tout se fait légalement, mais il y a une volonté de nous punir, ce sera fait… mais nous pouvons gérer une amende de 50 000 roubles.” (Au taux de change actuel, l’amende s’élève à environ 850 $.)