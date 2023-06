Les législateurs libanais échouent dans une nouvelle tentative d’élire le président, mettant fin à la vacance du pouvoir

BEYROUTH (AP) – Les législateurs libanais ont échoué mercredi dans une nouvelle tentative d’élire un président et de briser un vide de pouvoir de sept mois qui a secoué le petit pays méditerranéen.

La session – la douzième tentative pour choisir un président – ​​a échoué après le retrait du bloc dirigé par le puissant parti politique et groupe militant Hezbollah après le premier tour de scrutin, brisant le quorum.

Candidat préféré du Hezbollah, Sleiman Frangieh, descendant d’une famille politique proche de la famille Assad au pouvoir en Syrie, traînait derrière son principal rival, Jihad Azour, ancien ministre des Finances et haut responsable du Fonds monétaire international, au premier tour de scrutin. .

Azour, qui est soutenu par l’opposition au Hezbollah et certains de ses alliés nominaux, a obtenu 59 voix contre 51 pour Frangieh, tandis que 18 députés ont voté en blanc, protesté ou voté pour des candidats minoritaires. Cependant, Azour n’a pas réussi à atteindre la majorité des deux tiers nécessaire pour gagner au premier tour.

La réunion a eu lieu après que 11 sessions précédentes du parlement – ​​dont la dernière s’est tenue en janvier – n’ont pas réussi à élire un remplaçant pour le président Michel Aoun, un allié du Hezbollah, dont le mandat s’est terminé fin octobre.

Azour a le soutien des plus grands partis politiques chrétiens du pays, le Courant patriotique libre, allié du Hezbollah depuis 2006, et le parti des Forces libanaises, opposant au Hezbollah.

En vertu de l’accord complexe de partage du pouvoir du Liban, le président du pays doit être un chrétien maronite, le président du parlement un musulman chiite et le premier ministre un sunnite.

Azour est également soutenu par la majorité des législateurs druzes et certains musulmans sunnites, tandis que les députés chiites ont massivement soutenu Frangieh.

La tâche la plus urgente du nouveau président sera de sortir ce pays de 6 millions d’habitants, dont plus d’un million de réfugiés syriens, d’une crise économique sans précédent qui a débuté en octobre 2019. L’effondrement est enraciné dans des décennies de corruption et de mauvaise gestion par le pays. classe politique qui dirige le Liban depuis la fin de la guerre civile de 1975-90.

La conclusion d’un accord de sauvetage avec le FMI – l’employeur actuel d’Azour – est considérée comme la clé du redressement du Liban. Azour a pris un congé de son poste de directeur régional de l’organisation lors de l’annonce de sa candidature.

Bassem Mroue, The Associated Press