Les législateurs libanais échouent à élire le président à la 12e tentative

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri (C), a dirigé mercredi la 12e session parlementaire pour élire un nouveau président dans la capitale Beyrouth, au milieu de divisions amères entre le puissant Hezbollah soutenu par l’Iran et ses opposants.

Une 12e tentative d’élire le nouveau président du Liban a échoué mercredi.

Le pays est sans chef d’État depuis plus de sept mois.

Les divisions amères entre le Hezbollah soutenu par l’Iran et ses opposants risquent de plonger le pays dans un vide de pouvoir prolongé.

Mercredi, les législateurs libanais ont échoué pour la 12e fois à élire un nouveau président, alors que les divisions amères entre le Hezbollah soutenu par l’Iran et ses opposants risquent d’embourber le pays dans un vide de pouvoir prolongé.

Le Liban, frappé par la crise, est déjà sans chef d’État depuis plus de sept mois, et la précédente tentative d’élection d’un président s’est tenue le 19 janvier.

Le vote pour la présidence, réservé à un chrétien maronite dans le cadre du délicat système de partage du pouvoir sectaire du Liban, a opposé Sleiman Frangieh, soutenu par le Hezbollah, au responsable financier Jihad Azour, qui a principalement été approuvé par des législateurs chrétiens et indépendants.

Mais aucun des deux n’a eu suffisamment de soutien pour obtenir la majorité requise des deux tiers, Azour recueillant 59 voix et Frangieh 51.

LIRE | L’armée libanaise libère le ressortissant saoudien Mashari al-Mutairi lors d’une « opération spéciale »

Les 128 législateurs se sont présentés pour l’élection, mais beaucoup ont quitté la chambre après avoir déposé leurs bulletins de vote dans l’urne et le quorum a été perdu avant qu’un deuxième tour de scrutin – où le vainqueur ne nécessite que 65 bulletins de vote – puisse avoir lieu.

« Assez renvoyé la balle… pour prolonger le vide », a déclaré le président du Parlement Nabih Berri dans un communiqué après la session.

« Seuls le consensus et le dialogue » permettront d’accélérer l’élection d’un président, a-t-il ajouté, sans programmer dans l’immédiat un nouveau scrutin.

Les analystes ont déclaré que le vote risquait d’enraciner davantage une impasse politique, atténuant les espoirs de sauver l’économie après plus de trois ans d’effondrement.

« A ce stade, le scénario le plus probable est un vide prolongé », a déclaré l’analyste Karim Bitar.

Des menaces

La communauté internationale a exhorté les politiciens à élire un candidat présidentiel de consensus qui peut aider le pays à adopter les réformes nécessaires pour débloquer des milliards de dollars de prêts de l’étranger.

En plus de l’absence de président, le Liban est gouverné par un cabinet intérimaire aux pouvoirs limités depuis plus d’un an.

Par convention, le poste de premier ministre est réservé à un musulman sunnite et le poste de président du parlement revient à un musulman chiite.

Lors des sessions précédentes, le Hezbollah et ses alliés ont affiché à plusieurs reprises des bulletins nuls pour perturber le vote, puis sont partis de sorte que le quorum était perdu et qu’un second tour ne pouvait pas avoir lieu.

A LIRE AUSSI | Le favori du Premier ministre thaïlandais fait face à une enquête électorale

Ils ont adopté une tactique similaire lors du dernier vote présidentiel, une décision qui a laissé le Liban sans président pendant plus de deux ans, jusqu’à la victoire de Michel Aoun en 2016.

Samy Gemayel, chef du parti Christian Kataeb, a qualifié le soutien de mercredi à Azour de « soulèvement » contre « les diktats et les menaces », en référence aux accusations que le Hezbollah cherche à imposer à son candidat préféré.

Le mouvement chiite a décrit Azour comme le « candidat de la défiance et de la confrontation », et la première page du quotidien pro-Hezbollah Al-Akhbar ne comportait mercredi qu’un seul mot : vide.

Le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a déclaré que « le pays ne peut pas être dirigé par… la confrontation ».

Il a dit:

Le dialogue est essentiel pour élire un président

Solution à la troisième personne ?

Frangieh, ancien législateur et ministre ami du président syrien Bachar al-Assad, est issu d’une dynastie légendaire, comme de nombreuses personnalités politiques libanaises.

Dimanche, il a promis d’être « le président de tous les Libanais » malgré ses alliances polarisantes.

Azour a été ministre des Finances de 2005 à 2008 et a quitté son poste de directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international en vue de la course présidentielle.

Lundi, alors qu’il annonçait sa candidature pour le poste, il a déclaré vouloir « contribuer à une solution » et non à une crise, ajoutant qu’il ne « défiait personne ».

L’analyste Bitar a déclaré que le vote de mercredi, comme les 11 tentatives précédentes, était probablement « un moyen pour les forces politiques d’évaluer leur poids électoral respectif » et de voir combien de voix elles pourraient obtenir.

Une impasse pourrait ouvrir la voie à des négociations prolongées « qui déboucheraient finalement sur une solution à un tiers », a-t-il déclaré à l’AFP avant le scrutin.

Les États-Unis et la France ont renouvelé mardi leurs appels aux législateurs libanais pour qu’ils coopèrent et élisent un nouveau président.

La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, avait exhorté les députés à « prendre cette date au sérieux » et à « ne pas gâcher une autre occasion ».