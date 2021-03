Des manifestants se rassemblent à Atlanta, en Géorgie, le 20 mars, pour protester contre la haine anti-asiatique. | Nicole Craine / Bloomberg / Getty Images

Lors de rassemblements aux États-Unis, les manifestants ont dénoncé la haine, tandis que les législateurs ont appelé à l’action.

Dans tout le pays ce week-end, les législateurs et les citoyens ont condamné la violence contre les Américains d’origine asiatique et appelé à une plus grande solidarité avec la communauté, après que six femmes asiatiques ont été tuées mardi à Atlanta dans des fusillades qui ont également fait deux autres morts.

Les représentants coréens américains Michelle Steel et Young Kim, tous deux républicains représentant des districts du sud de la Californie, se sont exprimés sur CNN. État de l’Union sur la montée de la violence contre les Américains d’origine asiatique ces derniers mois.

«Il a été déchirant de voir la montée de la haine et du harcèlement contre les Américains d’origine asiatique au cours de l’année dernière», a déclaré Steel.

La représentante Michelle Steel et la représentante Young Kim, les premières femmes du Congrès coréen américain du GOP, discutent de l’impact de la montée de la haine et du harcèlement anti-asiatiques, de leurs expériences personnelles et de leurs espoirs de diversifier le Parti républicain. @DanaBashCNN rapports. https://t.co/mDxBkgLq73 #CNNSOTU pic.twitter.com/PjH2nyIBRS – État de l’Union (@CNNSotu) 21 mars 2021

Ces remarques sont en réponse non seulement aux fusillades de mardi, dans lesquelles des entreprises asiatiques étaient ciblées, mais à une augmentation significative de la violence contre les Américains d’origine asiatique au cours de l’année dernière.

Selon Stop AAPI Hate, une organisation qui suit le sentiment anti-asiatique, il y a eu au moins 3795 incidents anti-asiatiques – à la fois physiques et verbaux – aux États-Unis depuis mars 2020.

Certains observateurs lient l’augmentation de la violence à la rhétorique anti-chinoise perpétuée tout au long de la pandémie de coronavirus. On pense que la pandémie est originaire de Chine, et certains dirigeants politiques, y compris l’ancien président Donald Trump, ont fait référence à Covid-19 en utilisant un langage péjoratif, comme l’appelant la «grippe kung» ou «le virus chinois».

«C’était très insensible, d’apporter tous ces commentaires haineux et ces attaques, et d’appeler la communauté américano-asiatique comme étant la communauté responsable de ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment… c’est complètement faux», a déclaré Kim. État de l’Union. «Les paroles des dirigeants ont des conséquences. Ils doivent faire attention à ce qu’ils disent, car les gens prennent vraiment cela à cœur.

S’exprimant à Atlanta vendredi, le président Joe Biden a exprimé son soutien à une loi sur les crimes de haine COVID-19, un projet de loi rédigé par la représentante Grace Meng (D-NY) qui élargirait les lois fédérales sur les crimes de haine et exigerait un examen fédéral accéléré de la haine liée au coronavirus. crimes.

Steel a présenté une résolution bipartite condamnant les actes haineux contre les Américains d’origine asiatique, et dimanche, la sénatrice Tammy Duckworth (D-IL) a souligné les efforts bipartites de la Chambre sur la question, tout en déplorant le fait qu’aucun sénateur républicain n’ait coparrainé la loi sur les crimes haineux. «Où pouvez-vous être que vous ne seriez pas disposé à voter sur un projet de loi qui condamnerait la violence contre n’importe quel groupe d’Américains?» Duckworth a demandé sur Affrontez la nation.

On ne sait toujours pas si le tireur présumé, qui fait maintenant face à huit accusations de meurtre, sera également accusé de crime de haine, soit en Géorgie – où cette accusation prolongerait sa peine – soit au niveau fédéral. Pour être accusé d’un crime de haine fédéral, le tireur présumé devrait avoir explicitement exprimé une motivation raciste ou misogyne; par exemple, en prononçant une insulte.

Parler sur ABC Cette semaine Dimanche, la représentante Judy Chu, une démocrate également du sud de la Californie, a déclaré qu’elle pensait que l’attaque était un crime de haine.

«Il est allé spécifiquement à ces spas asiatiques, où il était clair dans les trois espaces qu’il y aurait beaucoup de femmes asiatiques», a-t-elle déclaré.

La représentante Judy Chu raconte @martharaddatz elle sait que « la barre légale est élevée » en classant la fusillade d’Atlanta qui a tué huit personnes comme un crime de haine. « Mais dans mon esprit et dans l’esprit de beaucoup, c’est un crime de haine anti-asiatique. » https://t.co/VlrDTR2ZRr pic.twitter.com/sDNvrkklUq – Cette semaine (@ThisWeekABC) 21 mars 2021

Chu, la première femme sino-américaine élue au Congrès, a reconnu qu’il serait difficile de franchir la barre légale pour définir les fusillades comme des crimes haineux, car les personnes qui auraient pu entendre le suspect exprimer une motivation «parlaient une autre langue, elles ne pouvaient pas l’ont entendu, ils sont peut-être morts.

«Mais dans mon esprit, dans l’esprit de beaucoup, il s’agit d’un crime de haine anti-asiatique», a-t-elle déclaré.

Des rassemblements ont eu lieu aux États-Unis pour soutenir les personnes tuées – et contre le sentiment anti-asiatique

Des rassemblements ont également eu lieu tout au long de la semaine en solidarité avec les Américains d’origine asiatique et pour appeler à mettre fin au sectarisme et à la violence contre les personnes d’origine asiatique dans les villes et villages des États-Unis.

Au cours de la semaine, des rassemblements ont eu lieu à Minneapolis, Seattle, Philadelphie et Washington, DC. Au cours du week-end, des dirigeants et des responsables locaux se sont adressés aux foules.

À Atlanta, où les meurtres ont eu lieu, des centaines de personnes se sont rassemblées samedi. Les sens. Raphael Warnock et Jon Ossoff ont pris la parole, tout comme la représentante de l’État de Géorgie Bee Nguyen, que l’Associated Press décrit comme le «premier Américain vietnamien à servir à la Georgia House».

«C’était une attaque contre la communauté asiatique», a déclaré Nguyen. «Joignons nos mains à notre communauté alliée et demandons justice non seulement pour ces victimes, mais aussi pour toutes les victimes de la suprématie blanche.»

Fier d’être ceux en mars à Atlanta, GA #StopAsianHate pic.twitter.com/dB91gMU7oj – Yanbing Wang, PhD (@ YanbingWang3) 20 mars 2021

À San Francisco, qui a été le théâtre de plusieurs attaques contre des résidents d’origine asiatique, les habitants ont décrit leurs rencontres avec la violence raciste. Des rassemblements ont également eu lieu dans le comté de Los Angeles, à San Diego et à Oakland, entre autres villes de Californie – l’État qui compte la plus grande population asiatique-américaine.

Plusieurs centaines de personnes se rassemblent dans le quartier chinois de San Francisco pour soutenir les communautés américano-asiatiques qui ont été victimes de plus en plus de violences et de crimes haineux. https://t.co/n4CdoBLdei Mike Kai Chen pic.twitter.com/H98psAT0zP – Chronique de San Francisco (@sfchronicle) 21 mars 2021

L’actrice canadienne coréenne Sandra Oh a pris la parole lors d’un rassemblement à Pittsburgh.

«Une chose que je sais: beaucoup d’entre nous dans notre communauté ont très peur, et je le comprends, et une façon de surmonter nos peurs est de tendre la main à nos communautés», a déclaré Oh.

OUI CECI CECI J’AIME SANDRA OH TELLEMENT #STOPASIANHATE pic.twitter.com/f7Ucy2V92o – kaci (@lovpaulson) 20 mars 2021

À New York, une veillée a eu lieu vendredi soir et les gens ont marché de Times Square au quartier chinois de Manhattan samedi. Dimanche, des groupes communautaires de différentes parties de la ville ont organisé une randonnée à vélo de solidarité, une veillée de l’unité et des rassemblements.

Cet activisme a été alimenté en partie par des informations faisant état d’attaques supplémentaires récentes contre des New-Yorkais asiatiques. Un homme a été attaqué dans un métro vendredi après-midi et un homme de 66 ans a été agressé samedi.