Les législateurs italiens débattent du musée de l’Holocauste, longtemps retardé, relancé par un gouvernement d’extrême droite

MILAN (AP) — Les législateurs italiens ont marqué lundi le 80e anniversaire de la rafle nazie de plus de 1 200 Juifs romains pendant l’Holocauste avec un débat sur une mesure visant à financer partiellement un musée de l’Holocauste dans la capitale, longtemps retardé.

Le projet du Musée de la Shoah a été lancé en 2007, mais a échoué à cause du financement, du lieu et même de la réticence à souligner le rôle du gouvernement fasciste italien en tant qu’auteur de l’Holocauste.

Le projet a été relancé cette année par la dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni et son ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, tous deux membres du parti d’extrême droite Frères d’Italie aux racines néo-fascistes. La chambre basse italienne votera plus tard cette semaine sur une mesure prévoyant un financement de 10 millions d’euros (10,5 millions de dollars) pour le musée au cours des trois prochaines années, après l’approbation du Sénat cet été.

Le président de la Shoah Museum Foundation qui dirige le projet, Mario Venezia, a déclaré à l’Associated Press que le rôle italien dans l’Holocauste doit être au centre du musée. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement pour lui avoir donné un nouvel élan.

« J’ai eu des réunions importantes avec le Musée de l’Holocauste à Washington et à Yad Vashem, et ils ont tous deux souligné le fait que le fascisme était né ici », a-t-il déclaré. « Nous sommes à l’endroit où l’histoire est née. »

« L’Italie n’a pas été conquise par les nazis. L’Italie était aux côtés des nazis et de nombreuses idées politiques des fascistes ont été adoptées par les nazis », a déclaré Venezia. Il a ajouté que le musée doit également se pencher sur le rôle du Vatican, qui est de plus en plus surveillé avec de nouvelles révélations sur l’étendue des connaissances du pape Pie XXII sur l’Holocauste, à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

Venezia a déclaré que c’était un signe important que le gouvernement de Meloni ait confirmé la fondation comme élément central du projet de musée, sans en créer une nouvelle. Il estime que les retards du projet ces dernières années sont principalement dus à des raisons bureaucratiques et non idéologiques.

Pourtant, lors de la première journée de débat à la chambre basse, un seul orateur a mentionné le rôle du gouvernement fasciste du dictateur italien Benito Mussolini dans la préparation du terrain pour la rafle des Juifs romains le 16 octobre 1943 et les déportations d’autres villes.

Le député démocrate Paolo Ciani a déclaré à la Chambre que de nombreux compatriotes italiens n’ont pas pris position contre les expulsions par peur de la dictature ou parce qu’ils ont sous-estimé l’importance des événements.

« Pour les Juifs romains, c’était la dernière étape, une étape inattendue, sur un triste itinéraire commencé en septembre 38 avec la promulgation des lois raciales », a-t-il déclaré. « Il existe un lien profond entre ces deux dates pour de nombreux Juifs romains. Les lois raciales représentaient une antichambre à l’extermination nazie.

Meloni a fréquemment dénoncé les lois racistes du gouvernement fasciste et a souligné lundi, lors d’une réunion avec le chef de la communauté juive de Rome, la « complicité fasciste » dans la rafle des Juifs romains par les nazis il y a huit décennies. Elle a en outre cité la « terrible attaque du Hamas » ciblant des civils israéliens comme preuve d’une « haine antisémite » persistante.

Il y a exactement 80 ans, les troupes SS ont arrêté lundi plus de 1 200 Juifs à Rome. Sur les 1 024 Juifs romains finalement déportés, seuls 16 ont survécu à l’Holocauste. La plupart ont été assassinés dans les chambres à gaz à leur arrivée dans les camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

L’ancien maire de Rome Walter Veltroni, qui a contribué au lancement du projet soutenu par la ville, la région du Latium et la communauté juive, a quitté la fondation en 2008, citant les tentatives de son successeur d’extrême droite d’obscurcir le rôle du fascisme dans l’Holocauste.

En annonçant sa démission, Veltroni a cité « la tentative d’exprimer un « double » jugement sur le fascisme, cette ambiguïté non clarifiée, voire aggravée, mais des déclarations ultérieures qui m’ont blessé et m’ont empêché de rester à ma place dans un comité dirigé par Maire de Rome (Gianni) Alemanno.

Venezia, qui dirige la Fondation du Musée de la Shoah depuis huit ans, a déclaré que le nouveau financement gouvernemental servirait à mettre en place les éventuelles expositions, et non au site, qui est encore en cours de finalisation par la ville.

L’historien américain David Kerzer a déclaré que l’Italie s’est montrée réticente à examiner son passé fasciste, y compris les lois raciales et l’alliance avec l’Allemagne nazie, en se concentrant plutôt sur le rôle de la résistance, qui a ensuite contribué à expulser les nazis lors de l’avancée alliée après la chute de Mussolini.

Il a souligné que tout musée de l’Holocauste à Rome devrait examiner non seulement le rôle du gouvernement fasciste, mais aussi celui des Italiens ordinaires.

« Les SS impliqués dans la rafle ne connaissaient pas l’italien. Ils ne pouvaient pas distinguer qui était juif des autres. Ce sont les Italiens qui profitaient souvent du fait qu’il y avait des offres en espèces si vous dénonciez un Juif qui se cachait », a déclaré Kerzer, un historien lauréat du prix Pulitzer dont le livre le plus récent examine le comportement du Vatican pendant l’Holocauste.

Après les lois raciales de 1938, « pendant cinq ans, le gouvernement italien, sans aucune protestation de la part des Italiens, a persécuté les Juifs de manière sévère », a-t-il déclaré, les excluant des lieux de travail et des écoles. « Aujourd’hui, de nombreuses tentatives sont faites pour minimiser cette gravité. »

Colleen Barry, Associated Press