JERUSALEM (AP) – Israël a franchi une étape importante vers sa quatrième élection nationale en moins de deux ans mercredi alors que les législateurs – soutenus par le principal partenaire de coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu – ont adopté une proposition préliminaire de dissolution du Parlement.

Le vote 61-54 est intervenu sept mois seulement après l’entrée en fonction de la coalition dans une déclaration d’unité nationale pour faire face à la crise des coronavirus. Mais depuis lors, l’alliance entre le parti Likoud de Netanyahu et Kakhol lavan du ministre de la Défense Benny Gantz a été enfermée dans des combats internes.

Le vote n’a donné qu’une approbation préliminaire pour mettre fin à l’alliance et forcer une nouvelle élection au début de l’année prochaine. Le projet de loi est maintenant renvoyé à un comité avant que le Parlement dans son ensemble ne prenne l’approbation finale, peut-être dès la semaine prochaine. Dans l’intervalle, Gantz et Netanyahu devraient poursuivre les négociations dans une ultime tentative pour préserver leur alliance en difficulté.

En rejoignant l’opposition lors du vote de mercredi, le parti de Gantz a exprimé son mécontentement à l’égard de Netanyahu, l’accusant de faire passer ses intérêts personnels avant ceux du pays.

Netanyahu est jugé pour une série d’accusations de corruption, et Gantz accuse le Premier ministre d’entraver les travaux gouvernementaux clés, y compris le passage d’un budget national, dans l’espoir de bloquer ou d’annuler les poursuites judiciaires à son encontre.

Le chef de l’opposition Yair Lapid, dont le parti Yesh Atid a voté pour de nouvelles élections, a accusé le gouvernement de mauvaise gestion flagrante de la crise des coronavirus et de ses retombées économiques. Il a déclaré que la seule chose que partagent tous les citoyens est «le sentiment d’avoir perdu le contrôle de leur vie».

Le gouvernement n’a toujours pas adopté de budget pour 2020, en raison des profondes divisions produites par son accord de partage du pouvoir. Le manque de budget a provoqué de graves difficultés et des réductions pour les Israéliens à un moment où le chômage est estimé à plus de 20% en raison de la pandémie.

Israël a subi deux verrouillages à l’échelle nationale depuis mars, et les responsables préviennent déjà que l’augmentation des infections pourrait entraîner un retour à des restrictions strictes qui n’ont été levées que récemment.

L’histoire continue

Si un budget pour 2020 n’est pas adopté avant le 23 décembre, la loi israélienne prévoit une dissolution automatique du parlement et de nouvelles élections.

Dans le cadre de l’accord de coalition, Netanyahu doit occuper le poste de Premier ministre jusqu’en novembre 2021, le poste revenant à Gantz pendant 18 mois après cela. La seule façon pour Netanyahu de conserver son siège et de sortir de cet accord est si un budget n’est pas adopté.

Gantz semble avoir conclu que les élections sont inévitables et que plus tôt elles ont lieu, mieux c’est. En faisant avancer les élections au début de l’année prochaine, il semble espérer que Netanyahu sera puni par les électeurs pour une pandémie qui fait toujours rage et une économie en difficulté.

Netanyahu, en revanche, gagnerait à retarder les négociations budgétaires et à reporter les élections plus tard dans l’année dans l’espoir qu’un vaccin arrivera et que l’économie commencera à se redresser.