Les législateurs israéliens élisent un nouveau président, Isaac Herzog

Alors même que le pays et son Parlement restaient profondément divisés sur la formation d’un nouveau gouvernement, les législateurs israéliens se sont réunis mercredi pour élire un nouveau président, Isaac Herzog, ancien chef du parti travailliste et ministre du gouvernement.

Faisant preuve d’un rare degré de consensus lors d’un scrutin secret, ils ont voté massivement pour M. Herzog, qui est actuellement président de l’Agence juive quasi-gouvernementale pour Israël, qui aide à gérer l’immigration, interagit avec la diaspora juive et gère des programmes sociaux .

Le président joue un rôle principalement symbolique en tant qu’unificateur national dans la démocratie parlementaire agitée d’Israël, où le Premier ministre exerce le plus de pouvoir.

L’une des principales responsabilités d’un président est de confier à un candidat la tâche de former un gouvernement après les élections. Dans la politique actuelle et fragmentée d’Israël, qui a produit quatre élections non concluantes en deux ans, cela implique plus que le niveau habituel de compétence, d’interprétation juridique et de discrétion.