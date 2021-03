Les législateurs iraniens visitent le sud-est agité après des troubles

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Les législateurs iraniens se sont rendus lundi dans une province appauvrie du sud-est qui a été secouée par les récents troubles, ont rapporté les médias d’État, l’étape la plus visible du gouvernement à ce jour pour répondre au ressentiment populaire croissant dans la région.

Cinq membres du parlement, y compris du comité influent pour la sécurité nationale et la politique étrangère, sont arrivés dans la province du Sistan et du Baloutchestan pour enquêter sur les troubles, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.

La semaine dernière, les gardes-frontières ont tiré sur des passeurs de carburant qui tentaient de pénétrer en Iran depuis le Pakistan, tuant au moins deux personnes et provoquant des manifestations dans la ville de Saravan. Les manifestants ont pris d’assaut le bâtiment d’un gouverneur local et le poste de police, affrontant les forces de sécurité. Certains sont même descendus sur un point de contrôle armés de lance-grenades, selon le gouverneur, tuant un officier.

Alors que les informations sur les troubles dans la région éloignée restent sensibles et difficiles à vérifier, la visite parlementaire officielle a montré que la question est grave pour Téhéran. La veille, l’agence de presse semi-officielle Tasnim avait rapporté que le chef de la police du pays avait limogé et remplacé le commandant de la police provinciale locale, une décision inexpliquée qui indiquait une montée des tensions sur la réponse des autorités aux manifestations.

Malek Mohammad Fazeli, le représentant parlementaire de Saravan, a déclaré à l’IRNA que les législateurs se rendraient dans les «zones d’incident» à Saravan et organiseraient des réunions avec les habitants, sans donner de détails.

Pendant plusieurs jours la semaine dernière, la province aurait connu de larges perturbations de l’accès aux données mobiles, ce que les groupes de défense des droits et les experts ont décrit comme une tentative du gouvernement de paralyser le principal outil de communication des manifestants. L’Iran a précédemment coupé l’accès à Internet en des temps tendus, comme lors d’une vague de manifestations à l’échelle nationale en 2019, lorsqu’une répression gouvernementale aurait tué des centaines de personnes.

Les relations entre les résidents majoritairement sunnites de la province et la théocratie chiite iranienne sont tendues depuis longtemps. En outre, au Sistan et au Balouchistan, il y a des affrontements occasionnels entre les forces et militants iraniens, les trafiquants de drogue et de petits groupes séparatistes.