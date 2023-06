Les législateurs introduisent la loi TICKET, exigeant la divulgation des frais de billetterie

WASHINGTON – Les législateurs ont présenté jeudi un nouveau projet de loi ciblant la divulgation des frais de billetterie dans le but d’accroître la transparence dans l’industrie du divertissement.

La « Loi sur la transparence des frais pour la billetterie d’événements clés », ou Loi sur les billets, s’inspire des directives publicitaires actuelles pour les billets d’avion, qui exigent la divulgation du prix total du billet avant l’achat. Les représentants Jan Schakowsky, D-Ill., Et Gus Bilirakis, R-Fla., Coparrainent le projet de loi.

« Les fans sont incroyablement frustrés par la difficulté d’acheter des billets pour des événements. Avec chaque débâcle de billetterie, de Beyoncé à Taylor Swift, et bien d’autres, leur frustration grandit », Schakowsky a déclaré dans un communiqué. « Les consommateurs méritent d’être protégés contre les billets frauduleux, les coûts surprises et les frais excessifs. »

Le projet de loi accompagne la législation présentée par les sens. Ted Cruz, R-Texas, et Maria Cantwell, D-Wash., Présidente du Comité sénatorial du commerce, en avril. Sa publication fait suite à une audience d’un sous-comité sur la réglementation des surtaxes supplémentaires, ou frais « indésirables », qui sont devenus un objectif particulier de l’administration Biden.

« Le prix, disent-ils, devrait vraiment être le prix que vous payez », a déclaré Cantwell lors de l’audience de jeudi. « Et cela peut être ajouté, mais cela doit être divulgué. »

Le projet de loi de la Chambre reflète la mesure du Sénat en obligeant les vendeurs de billets à afficher le prix total d’un billet, y compris tous les frais requis, dans toute publicité ou élément de marketing.

Une liste détaillée du prix de base du billet et des frais associés doit également être divulguée au début de l’achat, selon la facture, et les vendeurs doivent également être francs sur les billets « spéculatifs » qui ne sont pas en leur possession.

Bilirakis a déclaré que le projet de loi apportera « une transparence indispensable à l’ensemble de l’industrie de la billetterie ».

« Il n’y a rien de plus décevant pour un fan passionné que d’être attiré par la perspective d’un billet abordable pour voir son équipe ou son groupe de sport préféré pour apprendre plus tard dans le processus de paiement que le prix final est nettement plus élevé », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il « s’engage à travailler à des réformes qui protègent les consommateurs et offrent une certitude sur le marché ».

Schakowsky et Bilirakis ont cité des études du Bureau du procureur général de New York et le Bureau de la responsabilité du gouvernement qui montrent que les frais de billetterie peuvent contribuer de 21 % à 58 % du coût total des billets.

Les sites de billetterie et les frais associés ont fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois, principalement en raison d’une prévente Ticketmaster ratée pour « The Eras Tour » de Taylor Swift à la fin de l’année dernière. Le site a cédé sous une demande écrasante, ce qui a suscité des appels à des mesures antitrust contre la société mère Vive la Nation.