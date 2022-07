Les législateurs hongrois proposent de restreindre le pouvoir du Parlement européen

Le parlement hongrois a approuvé la résolution alors que l’UE continue de retenir des milliards de fonds de relance et de crédit à la Hongrie, craignant que son gouvernement de droite n’ait pas respecté les normes de l’état de droit ou mis en œuvre des mesures anti-corruption suffisantes.

Le gouvernement de Budapest a adopté ces dernières semaines une approche plus conciliante face aux demandes du siège de l’UE à Bruxelles, cherchant à accéder aux fonds alors que la monnaie hongroise atteint des niveaux record face à l’euro et au dollar. L’économie du pays connaît la plus forte inflation depuis près de 25 ans.