Le bouclier juridique protège les entreprises qui hébergent et modèrent du contenu tiers, et indique que des entreprises comme Google et Twitter ne sont que des intermédiaires de leur contenu généré par les utilisateurs. Les démocrates ont fait valoir qu’avec cette protection, les entreprises ne sont pas motivées pour éliminer la désinformation. Les républicains accusent les entreprises d’utiliser le bouclier pour trop modérer et pour supprimer des contenus qui ne représentent pas leurs points de vue politiques.

M. Zuckerberg s’est opposé à l’idée que son entreprise avait une incitation financière à attirer l’attention de ses utilisateurs en les poussant vers des contenus plus extrêmes. Il a déclaré que Facebook n’avait pas conçu « d’algorithmes dans le but simplement d’essayer d’ajuster et d’optimiser et d’amener les gens à passer chaque dernière minute sur notre service. »

