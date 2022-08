Les législateurs grecs débattent du scandale des écoutes téléphoniques

ATHÈNES, Grèce (AP) – Les législateurs grecs discutent d’un scandale d’écoutes téléphoniques qui a secoué le gouvernement avant les élections qui doivent se tenir l’année prochaine, lors d’une session parlementaire convoquée à la suite de révélations selon lesquelles le service de renseignement avait mis sur écoute le téléphone d’un politicien de l’opposition.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis devait ouvrir la session de jeudi sur ce que le gouvernement a qualifié de “surveillance légale” du téléphone portable de Nikos Androulakis, chef du parti socialiste d’opposition PASOK, depuis trois mois l’an dernier alors qu’il était candidat à la direction du parti. .

La session a été convoquée par le principal parti d’opposition SYRIZA pour discuter des écoutes téléphoniques des politiciens et des journalistes.

Mitsotakis a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il ignorait que le Service national de renseignement, connu sous son acronyme grec EYP, avait mis le téléphone d’Androulakis sur écoute, et qu’il ne l’aurait pas autorisé s’il l’avait su. Le service de renseignement relève directement du bureau de Mitsotakis, un changement qu’il a lui-même provoqué après avoir remporté les élections en 2019.

Le scandale a déjà entraîné la démission du chef de l’EYP, Panagiotis Kontoleon, et du secrétaire général du bureau du premier ministre, Grigoris Dimitriadis.

Le gouvernement a insisté sur le fait que l’écoute électronique d’Androulakis à partir de septembre 2021 pendant trois mois était légale, mais n’a pas indiqué les raisons, citant la sécurité nationale. Il a été découvert après qu’Androulakis, qui est membre du Parlement européen, a été informé par le service de cybersécurité du Parlement européen qu’il avait été la cible d’une tentative d’écoute par le logiciel espion Predator.

En avril, le journaliste financier grec Thanassis Koukakis a déclaré avoir été informé par le groupe de défense des droits numériques Citizen Lab que son téléphone avait été la cible d’une surveillance par le logiciel Predator de juillet à septembre 2021.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il n’a pas utilisé Predator, mais a admis que le téléphone d’Androulakis était surveillé séparément par les services de renseignement.

Androulakis a déposé une plainte auprès des procureurs de la Cour suprême de Grèce le 26 juillet concernant le logiciel espion Predator et a demandé à connaître les raisons de la surveillance des services de renseignement.

Mitsotakis a déclaré que la “surveillance légale” de l’homme politique était inappropriée, notant que le chef de l’EYP “a été immédiatement démis de ses fonctions” et que le secrétaire général de son propre bureau “a assumé la responsabilité politique objective” en démissionnant.

“Ce qui s’est passé était peut-être conforme à la lettre de la loi, mais c’était faux”, a déclaré Mitsotakis plus tôt ce mois-ci. “Je ne le savais pas et évidemment, je ne l’aurais jamais permis.”

Mitsotakis a déclaré que le gouvernement proposera des changements au fonctionnement de l’EYP, notamment en augmentant sa responsabilité et sa supervision parlementaire, et en apportant des changements internes pour renforcer la transparence, la formation du personnel et les contrôles internes.

The Associated Press