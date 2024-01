Les législateurs garantissent un vote potentiel sur le financement du stade de Kansas City

KANSAS CITY, Missouri — Les législateurs du comté de Jackson, dans le Missouri, ont voté lundi pour annuler le veto du directeur du comté de Jackson, Frank White, et inscrire le renouvellement d’une taxe de vente sur le scrutin d’avril afin d’aider à financer un nouveau stade approximatif pour les Royals de Kansas City.

La taxe de trois huitièmes de cent, qui est utilisée dans le cadre du contrat de location actuel pour l’entretien du stade du complexe sportif Truman, contribuerait également à financer les futures rénovations du stade Arrowhead pour les Chiefs de Kansas City.

Pas plus tard que la semaine dernière, il semblait qu’il n’y aurait pas suffisamment de voix pour annuler le veto. Mais les législateurs Jalen Anderson et Sean Smith ont changé d’avis après une vague de pression publique et après des négociations continues avec les équipes, et le résultat a été un vote de 7 contre 2 en faveur de l’avancement de la proposition au scrutin du 2 avril.

“Je suis reconnaissant qu’un si grand nombre de mes collègues se soient joints à moi pour voter en faveur du renversement”, a déclaré le législateur du comté de Jackson, DaRon McGee, qui a qualifié la décision de White de mettre son veto à la proposition de “sourde” en retirant aux électeurs le droit de prendre leurs propres décisions.

White a été cinq fois All-Star pour les Royals et est membre de leur Temple de la renommée.

“Grâce au soutien massif de nos citoyens, notamment des entreprises, des syndicats, des organisations à but non lucratif et d’autres organisations communautaires, nous avons eu gain de cause et pouvons désormais accomplir le travail important qui nous attend”, a déclaré McGee. “Il y a beaucoup de travail à faire pour que les électeurs soient pleinement informés avant les élections d’avril. Je me joins à mes collègues pour dire que nous sommes prêts à faire ce travail.”

Les législateurs ont initialement voté 8 contre 1 pour approuver le texte du scrutin pour la taxe, mais White a déclaré en y opposant son veto que “ce n’est pas une bonne affaire pour les contribuables” car cela ne fournissait pas suffisamment d’assurance sur l’engagement des franchises envers le comté.

Les Royals et les Chefs ont publié une déclaration commune après le veto de White affirmant qu’ils respectaient son autorité mais que “nous continuerons à travailler avec les législateurs pour garantir que cette ordonnance figure sur le bulletin de vote”. Les équipes ont également intensifié leurs campagnes dans les médias sociaux et traditionnels pour obtenir le soutien du public, et ont bénéficié du soutien de nombreux groupes commerciaux et syndicats.

“Nous avons fait un pas en avant important aujourd’hui”, ont indiqué les équipes dans un communiqué lundi. “Nous remercions les législateurs du comté de Jackson pour leur attention et leur soin dans cette affaire. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux et de permettre aux électeurs de décider de la prolongation du partenariat de longue date entre le comté et nos équipes le 2 avril.”

Les Royals avaient évalué les offres concurrentes du comté de Jackson et du comté de Clay, qui se trouvent juste de l’autre côté de la rivière Missouri, pour l’emplacement de leur nouveau stade de baseball. Ils avaient l’intention de prendre leur décision en septembre, mais l’ont repoussée indéfiniment, et ce n’est que ces dernières semaines qu’ils ont annoncé leur intention de construire dans le comté de Jackson.

Mais ils n’ont toujours pas décidé du site. Le plan initial était de construire dans une zone connue sous le nom d’East Village, mais ils envisagent également un emplacement plus proche du Power & Light District, où se trouvent déjà des magasins et des restaurants.