Les législateurs français votent pour inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution

Les législateurs français ont approuvé mardi à une écrasante majorité un projet de loi visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française, première étape d’un processus législatif complexe qui a débuté en réponse directe à la décision de la Cour suprême américaine d’annuler Roe v. Wade.

Le projet de loi, proposé par le président Emmanuel Macron et son gouvernement, a été adopté par l’Assemblée nationale, la chambre basse et la plus puissante du Parlement français, avec 493 voix pour et 30 contre. Premier ministre Gabriel Attal appelé le vote est une « grande victoire ».

Contrairement aux États-Unis, la plupart des partis politiques français soutiennent largement le droit à l’avortement, qui a été légalisé en 1975, et sa légalité ne souffre d’aucune menace immédiate ou sérieuse. Inscrire ce droit dans la Constitution ne changerait rien à la disponibilité de l’avortement en France, où tant les résidentes que les étrangères peuvent interrompre leur grossesse.

Mais la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2022 dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health, annulant le droit constitutionnel à l’avortement, a déclenché la sonnette d’alarme en Europe et a galvanisé les efforts en France pour protéger ce droit comme étant inaliénable. Les militants ont également fait valoir que le droit à l’avortement est de plus en plus menacé dans des pays européens comme la Pologne et l’Italie, ce qui rend d’autant plus urgent de le consacrer en France au cas où les futurs gouvernements tenteraient de le faire reculer.