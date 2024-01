Les législateurs font pression sur Biden pour obtenir l’approbation du Congrès pour les frappes aériennes au Moyen-Orient

WASHINGTON – Alors qu’il ordonne des frappes aériennes dans un conflit croissant au Moyen-Orient, le président Joe Biden est confronté à de nouvelles demandes l’obligeant à demander au Congrès de voter une nouvelle autorisation d’action militaire avant d’aller plus loin.

Ces appels restent cependant dans l’oreille d’un sourd, la Maison Blanche insistant sur le fait que le commandant en chef a déjà l’autorisation de mener des frappes grâce à deux autorisations de recours à la force militaire, ou AUMF, votées il y a plus de 20 ans, lors du vote de l’AUMF. suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Ce mois-ci, Biden a ordonné des frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen qui ont lancé des attaques contre des navires dans la mer Rouge, ainsi que contre des milices affiliées à l’Iran qui ont attaqué le personnel et les installations américaines en Irak et en Syrie.

Et après qu’une attaque de drone en Jordanie ait tué trois militaires américains et blessé plus de 30 autres au cours du week-end, Biden a promis de représailles contre les militants soutenus par l’Iran qui, selon lui, avaient mené cette attaque effrontée.

“Nous répondrons”, a-t-il déclaré.

Les législateurs de la Chambre et du Sénat recevront cette semaine un certain nombre d’informations classifiées sur l’attaque meurtrière. Le vœu de Biden intervient quelques jours seulement après un groupe bipartisan de sénateurs envoyé une lettre l’exhortant à se présenter au Congrès avant d’entreprendre toute autre action militaire.

La lettre des sénateurs Tim Kaine, D-Va., Todd Young, R-Ind., Chris Murphy, D-Conn., et Mike Lee, R-Utah, a condamné les attaques des Houthis et a blâmé le groupe « et leurs partisans, à savoir l’Iran », pour avoir aggravé la situation au Moyen-Orient. Mais, ont-ils ajouté, “à moins qu’il ne soit nécessaire de repousser une attaque soudaine, la Constitution exige que les États-Unis ne s’engagent pas dans une action militaire sans un vote favorable du Congrès”.

« Nous plaidons depuis longtemps en faveur de processus délibérés du Congrès et d’autorisations pour les décisions qui mettent les militaires en danger à l’étranger », ont poursuivi les sénateurs. « Il n’existe actuellement aucune autorisation du Congrès pour une action militaire offensive américaine contre les Houthis. »

S’adressant aux journalistes la semaine dernière, Lee a déploré que Biden et d’autres présidents récents aient mené diverses frappes militaires dans le cadre des AUMF de 2001 et 2002, rédigés pour l’Irak et la seconde guerre du Golfe. En mars, le Sénat a voté par 66 voix contre 30 en faveur de l’abrogation de l’AUMF de 2002 et d’une autre en 1991, pour la première guerre du Golfe, mais le projet de loi est au point mort à la Chambre.

« Il y a encore des questions auxquelles il faut répondre. Je veux savoir quelle est la source de l’autorité. Les AUMF de 2001 et 2002 ont été utilisés comme couteau suisse dans tous les conflits », a déclaré Lee.

De l’autre côté du Capitole, un groupe de près de 30 membres de la Chambre – dont certains des membres les plus libéraux et les plus conservateurs – a envoyé une lettre séparée à Biden remettant en question la constitutionnalité des frappes aériennes contre les Houthis et exigeant qu’il se présente au Congrès avant de lancer de nouvelles frappes.

“En tant que représentants du peuple américain, le Congrès doit s’engager dans un débat approfondi avant que les militaires américains ne soient mis en danger et avant que davantage d’argent des contribuables américains ne soient dépensés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient”, a écrit le groupe de législateurs de la Chambre, parmi lesquels figuraient des libéraux. Les représentants Pramila Jayapal, D-Wash., Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et Rashida Tlaib, D-Mich., et les représentants conservateurs Marjorie Taylor Greene, R-Ga., et Andy Biggs, R-Arizona.

“Aucun président, quel que soit son parti politique, n’a le pouvoir constitutionnel de contourner le Congrès sur les questions de guerre”, a écrit le groupe.

Le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, l’un des principaux alliés progressistes de Biden, a organisé la lettre. Dans une interview ce mois-ci, Khanna était incrédule que la Maison Blanche ne soit pas venue au Congrès, même si elle prévoyait des frappes de représailles contre les Houthis depuis des semaines.

“Cela dure depuis décembre”, a déclaré Khanna. “Ils ont planifié et discuté avec des dirigeants étrangers et coordonné toute la campagne internationale, et vous ne venez pas au Congrès pour voir si c’est quelque chose que le Congrès soutiendrait ?”

Biden a déclaré dans une récente lettre aux dirigeants du Congrès qu’il avait ordonné mardi dernier des frappes en Irak et en Syrie contre le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran, une milice qui, selon lui, est responsable des attaques contre le personnel et les installations américaines. Il a déclaré qu’il l’avait fait « conformément » aux AUMF de 2001 et 2002 et « pour protéger les citoyens américains tant au pays qu’à l’étranger ».

“Les États-Unis ont pris cette mesure nécessaire et proportionnée, conformément au droit international et dans l’exercice de leur droit inhérent de légitime défense, tel que reflété dans l’article 51 de la Charte des Nations Unies”, a écrit Biden aux dirigeants. « Les États-Unis sont prêts à prendre d’autres mesures, si cela est nécessaire et approprié, pour faire face à de nouvelles menaces ou attaques. »

En réponse à Biden, la représentante Barbara Lee, démocrate de Californie, la seule membre du Congrès à voter contre l’AUMF de 2001, a déclaré lundi à NBC News : « Les autorisations de 2001 et 2002 devraient être abrogées. Je ne pense pas que ces autorisations soient justifiées pour 2024.»

Bien qu’il soit critiqué par des libéraux et des conservateurs fatigués par la guerre, certains ont également reproché à Biden de ne pas être assez dur avec l’Iran. Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., ancien collègue de Biden à la chambre haute, a soutenu dans un discours la semaine dernière que même si le Congrès « doit garder une emprise ferme sur le pouvoir de la bourse… ce n’est pas le moment pour 535 des commandants en chef dictant les tactiques du champ de bataille depuis l’autre bout du monde.

Dans une déclaration dimanche concernant la mort des militaires, McConnell a soutenu que la Constitution donne à Biden « le pouvoir clair d’utiliser la force militaire lorsque la vie et les intérêts américains sont attaqués ».

Mais du même souffle, il a accusé Biden de ne pas avoir « exercé suffisamment » l’autorité dont il dispose déjà, critiquant sa stratégie à l’égard de la région.

Le « coût de l’incapacité à dissuader les adversaires de l’Amérique s’est encore une fois mesuré en vies américaines. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à répondre à cette violente agression par des hésitations et des demi-mesures”, a déclaré McConnell dans le communiqué.

« Le monde entier guette désormais les signes indiquant que le président est enfin prêt à exercer la force américaine pour contraindre l’Iran à changer de comportement », a-t-il poursuivi.

Le député démocrate Stacey Plaskett, qui représente les îles Vierges américaines et siège au comité du renseignement de la Chambre, a également défendu le recours à la force militaire par Biden.

“Je ne vois pas le président venir vers nous chaque fois qu’il y a une attaque contre des Américains à travers le monde”, a déclaré Plaskett dans une interview lundi avant de recevoir un briefing sur l’attaque contre des militaires. “Mais, bien sûr, il a ses chefs d’état-major interarmées et les membres du ministère de la Défense qui sont tenus de rendre compte aux commissions compétentes, et je suis sûr qu’ils le font.”