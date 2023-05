Les législateurs font pression pour accélérer la réouverture de l’hôpital du Pérou – Shaw Local

Moins d’un mois avant que Spring Valley ne soit sur le point de perdre son hôpital, les législateurs travaillent sur un plan B : accélérer la réouverture de l’hôpital péruvien.

Jeudi, la sénatrice d’État Sue Rezin (R-Morris) et le représentant d’État Lance Yednock (D-Ottawa) ont déclaré dans un communiqué qu’ils travaillaient avec le gouverneur JB Pritzker pour accélérer la demande d’OSF HealthCare d’acquérir certaines unités de santé de St. Margaret, y compris l’ancien hôpital communautaire de l’Illinois Valley.

« L’administration (Pritzker) a été réceptive à cette demande car elle aussi comprend la nécessité de continuer à fournir des soins de santé de qualité, locaux et de qualité à tous les résidents de l’Illinois », a déclaré Rezin.

Comme indiqué précédemment, St. Margaret’s Health a révélé mercredi que son intention était de fermer plusieurs cliniques d’ici le 9 juin, dont l’Institut d’hygiène de La Salle. Tim Muntz, président et chef de la direction, a en outre averti que l’hôpital de Spring Valley pourrait fermer le vendredi 16 juin suivant, sans financement d’urgence de l’État.

Rezin et Yednock ont ​​souligné qu’ils avaient obtenu des fonds pour maintenir St. Margaret’s à flot en obtenant des remboursements Medicaid et Medicare débloqués plus tôt « pour aider à compenser leur déficit financier croissant ».

« Je ne peux pas exprimer assez à quel point nous travaillons dur pour garder un hôpital à service complet dans la région », a déclaré Yednock.

Mais face à la possibilité que la Spring Valley puisse fermer, de toute façon, les efforts sont en cours pour accélérer la réouverture de l’hôpital péruvien – un processus précédemment estimé à 60 à 90 jours – et pour au moins limiter la période imminente où la région de la vallée de l’Illinois pourrait aller sans salle d’urgence.

OSF a publié une déclaration limitée reconnaissant le sentiment d’urgence.

« OSF HealthCare agit rapidement pour acheter certains actifs immobiliers », a déclaré l’hôpital dans un communiqué de presse vendredi. « Jusqu’à ce que les achats par OSF HealthCare soient finalisés, St. Margaret’s et OSF HealthCare doivent continuer à fonctionner de manière indépendante. Nous fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.