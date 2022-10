Les législateurs exhortent les PDG de la technologie à faire plus pour aider les manifestants iraniens

Les Iraniens protestent pour exiger justice et souligner la mort de Mahsa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs et est ensuite décédée à l’hôpital de Téhéran dans des circonstances suspectes.

Un groupe bipartite de 13 législateurs a exhorté plusieurs PDG américains de la technologie à faire davantage pour aider les Iraniens à rester connectés à Internet alors que leur gouvernement cherche à censurer les communications au milieu des manifestations en cours.

Le régime iranien a pris des mesures agressives pour bloquer les citoyens d’Internet et des messages anti-gouvernementaux alors que les gens à travers le pays continuent de protester contre ses normes restrictives. Les manifestations ont commencé après la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, alors qu’elle était détenue par la soi-disant police des mœurs iranienne, qui l’avait accusée de porter de manière inappropriée son hijab, un couvre-chef islamique pour les femmes.

Dans la lettre aux PDG de Amazone , Pomme , Google , Méta , Microsoft et service cloud DigitalOcean , les législateurs ont demandé aux dirigeants d’être “plus proactifs” pour fournir des services importants à l’Iran. Le département du Trésor le mois dernier a publié des directives sur les sanctions américaines contre l’Iran pour préciser que les plateformes de médias sociaux, la visioconférence et les services basés sur le cloud qui fournissent des réseaux privés virtuels peuvent fonctionner en Iran.

“Bien que nous apprécions certaines des mesures que vos entreprises ont prises, nous pensons que vos entreprises peuvent être plus proactives en agissant conformément à l’autorisation large prévue dans GLD-2”, ont écrit les législateurs, faisant référence à la licence générale utilisée pour émettre des directives sur les sanctions.

Ils ont spécifiquement indiqué quatre types d’outils différents qu’ils aimeraient voir les entreprises mettre entre les mains du peuple iranien : les services cloud et d’hébergement, les outils de messagerie et de communication, les outils de développement et d’analyse et l’accès aux magasins d’applications.

Les législateurs ont déclaré que ces types d’outils aideraient les citoyens iraniens à rester connectés à Internet de manière sécurisée au milieu des fermetures imposées par le gouvernement et réduiraient leur dépendance à l’infrastructure nationale. La disponibilité de plusieurs outils de communication sécurisés rendrait plus difficile pour le régime iranien de tous les fermer en même temps, ont-ils écrit.

Les législateurs ont également déclaré que donner au peuple iranien l’accès aux outils de développement et aux magasins d’applications leur permettrait de “créer et de renforcer” leurs propres applications de communication et outils de sécurité et leur donnerait un endroit pour les distribuer sans surveillance gouvernementale.

Représentants Tom Malinowski, DN.J., Claudia Tenney, RN.Y., et Sens. Bob Menendez, DN.J. et Marsha Blackburn, R-Tenn., A pris la tête de la lettre.

« Les Iraniens risquent sans crainte leur vie pour leurs droits fondamentaux et leur dignité », ont-ils écrit. “Vos outils et services peuvent être vitaux dans leurs efforts pour poursuivre ces aspirations, et les États-Unis devraient continuer à faire tout leur possible pour les aider.”

Un porte-parole de Google a déclaré dans un communiqué que la société travaillait sur les moyens de “garantir un accès continu aux outils de communication généralement disponibles comme Google Meet et nos autres services Internet”. Google a lancé le partage de localisation en Iran sur Google Maps en septembre pour permettre aux gens de faire savoir à leurs proches où ils se trouvent et l’équipe Jigsaw de Google s’efforce de rendre son outil plus largement disponible afin que les utilisateurs en Iran puissent exécuter leurs propres VPN qui résistent au blocage, le porte-parole ajouté.

Meta n’a pas fourni de commentaire. Le propriétaire de Facebook avait rendu Instagram et WhatsApp disponibles en Iran, mais les services ont été limité par le gouvernement.

Les autres sociétés nommées dans la lettre n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Les manifestations en Iran se sont propagées dans tout le pays