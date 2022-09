Les législateurs européens soutiennent l’interdiction des biens liés à la déforestation

BRUXELLES – Les législateurs de l’Union européenne ont soutenu une proposition de loi qui interdirait la vente dans le bloc des 27 pays de produits agricoles liés à la destruction des forêts. Les députés européens réunis mardi à Strasbourg, en France, ont soutenu et renforcé un plan de l’exécutif de l’UE avec 453 voix contre 57 et 123 abstentions.

Le Parlement européen va maintenant entamer les négociations sur le texte final avec les États membres de l’UE.

Une fois approuvée, la loi obligerait les entreprises et les producteurs à garantir que les produits sont “sans déforestation”. Les entreprises seraient obligées de vérifier que les produits agricoles vendus dans l’UE n’ont pas été fabriqués sur “des terres déboisées ou dégradées où que ce soit dans le monde”, a déclaré le Parlement.

« Reconnaissant que l’UE est responsable d’environ 10 % de la déforestation mondiale, nous n’avons d’autre choix que d’intensifier nos efforts pour stopper la déforestation mondiale », a déclaré Christophe Hansen, le législateur en charge du rapport du Parlement.

La déforestation en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie est principalement due à l’expansion agricole.

Citant des données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Parlement européen a déclaré que quelque 420 millions d’hectares de forêts avaient été perdus à cause de la déforestation entre 1990 et 2020. C’est une superficie plus grande que l’UE.

La Commission européenne, qui propose des lois européennes et supervise la manière dont elles sont promulguées, a suggéré l’année dernière que la législation couvrait le soja, le bétail, l’huile de palme, le bois, le cacao et le café.

Selon la position adoptée mardi, les législateurs veulent également inclure la viande de porc, les moutons et les chèvres, la volaille, le maïs et le caoutchouc, ainsi que le charbon de bois et les produits en papier imprimé.

“Les députés souhaitent également que les entreprises vérifient que les marchandises sont produites conformément aux dispositions du droit international relatives aux droits de l’homme et respectent les droits des peuples autochtones”, a déclaré le Parlement.

Le groupe environnemental Greenpeace a salué le résultat du vote.

“Personne ne veut s’inquiéter que leur magasin hebdomadaire puisse être lié à la mort et à la destruction – le vote d’aujourd’hui est un grand pas vers la rupture de ce lien”, a déclaré Sini Eräjää, militante pour les forêts de Greenpeace EU.

Lors de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP26, l’année dernière, plus de 100 nations représentant plus de 85 % des forêts du monde se sont engagées à stopper et à inverser la déforestation d’ici 2030. Parmi eux se trouvaient plusieurs pays dotés de forêts massives, dont le Brésil, la Chine, la Colombie, le Congo, Indonésie, Russie et États-Unis.