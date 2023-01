Les législateurs européens remplacent le vice-président en disgrâce alors que le suspect annule l’accord de plaidoyer

STRASBOURG, France (AP) – Les législateurs de l’Union européenne ont voté mercredi pour remplacer un ancien vice-président du Parlement en disgrâce après qu’un suspect clé dans le scandale de l’argent contre l’influence qui a secoué l’Assemblée de l’UE a négocié un plaidoyer avec les procureurs, ce qui laisse entrevoir la possibilité de plus de personnes se faire nommer.

L’ancienne vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, a été démise de ses fonctions après avoir été placée en garde à vue au début du mois dernier pour corruption, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle.

Les législateurs ont tenu un scrutin secret à Strasbourg, en France, pour choisir parmi trois candidats à la vice-présidence. Ils ont choisi Marc Angel du Luxembourg, qui appartient au même groupe politique de centre-gauche, les Socialistes et Démocrates (S&D), que Kaili.

Le scandale de corruption lié au Qatar et au Maroc a ravagé le groupe S&D, le deuxième groupe de l’UE. Kaili était responsable du Moyen-Orient, mais la présidente du Parlement, Roberta Metsola, veut nommer un vice-président anti-corruption pour réparer l’image ternie de l’assemblée. On ne sait pas si Angel recevrait un tel portefeuille.

Les procureurs belges soupçonnent que Kaili; l’ancien député Pier Antonio Panzeri ; Francesco Georgi, partenaire de Kaili et ami de Panzeri; et Niccolo Figa-Talamanca, chef du groupe caritatif No Peace Without Justice, ont été payés par le Qatar et le Maroc pour influencer la prise de décision lors de l’assemblée. Les deux pays nient les allégations.

Le bureau du procureur fédéral a déclaré mardi que Panzeri avait accepté de devenir un informateur et de révéler plus d’informations sur le scandale en échange d’une peine plus légère. Il s’est engagé à dire aux enquêteurs les noms des personnes impliquées et les arrangements financiers conclus avec d’autres pays.

Plusieurs législateurs et responsables européens ont déclaré que les allégations de corruption sont les plus accablantes à avoir frappé le Parlement. Le S&D a été la cible principale et ses membres craignent que les choses n’empirent.

L’avocat de Panzeri a évité les journalistes alors qu’il quittait le principal palais de justice de Bruxelles mardi, mais plus tard, dans une interview à la radio belge RTBF, il a déclaré que l’Italien de 67 ans ne recevrait probablement que maintenant une peine de cinq ans avec sursis, dont un an à purger. en détention.

L’avocat, Laurent Kennes, a déclaré que Panzeri serait également condamné à une amende de 80 000 euros et devrait renoncer à l’estimation d’un million d’euros que les procureurs soupçonnent qu’il a gagné grâce à ses affaires de corruption.

Panzeri « veut parler, se vider la poitrine. Il est vulnérable, il est enfermé, il est déprimé », a déclaré Kennes. “Dans ces circonstances, il veut pouvoir voir la lumière au bout du tunnel.”

Le scandale a attiré l’attention du public le 9 décembre après que la police a lancé plus de 20 raids, principalement en Belgique mais aussi en Italie. Des centaines de milliers d’euros ont été retrouvés dans une maison et dans une valise d’un hôtel à Bruxelles. Des téléphones portables, du matériel informatique et des données ont été saisis.

Les procureurs soupçonnent également l’épouse et la fille de Panzeri d’avoir participé au stratagème et ont émis des mandats d’arrêt pour les faire remettre par les autorités italiennes.

Lorne Cook, l’Associated Press