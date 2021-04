Les législateurs ont soutenu l’accord commercial UE-Royaume-Uni par 660 voix contre cinq, avec 32 abstentions, près de quatre mois après l’entrée en vigueur du pacte sur le Brexit. Le vote a eu lieu mardi mais, en raison des restrictions de travail induites par Covid, le résultat n’a pas été immédiatement connu.

La ratification du pacte Brexit met fin à des années de négociations sur l’avenir des relations entre le Royaume-Uni et l’UE après 47 ans d’adhésion britannique au bloc commercial.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson accueilli les « bonne nouvelle » et dit: «Le moment est venu d’attendre avec impatience une nouvelle relation avec l’UE et une Grande-Bretagne plus globale.» L’accord a déjà été ratifié par Londres et est en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

Mardi, Michel Barnier, ancien négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, s’est adressé au parlement à Bruxelles et a décrit la sortie de la Grande-Bretagne du bloc comme un «L’échec de l’Union européenne», appelant ses collègues à tirer les leçons du départ.

L’ère post-Brexit n’a pas été sans défis. En mars, l’UE a entamé une action en justice contre Londres pour modification unilatérale d’une partie de l’accord de retrait concernant l’Irlande du Nord. L’accord de retrait a provoqué la colère de nombreux habitants d’Irlande du Nord, déclenchant le genre de violence qui n’a pas été observée depuis des décennies. Johnson a juré de supprimer «Barrières ridicules» pour commercer avec Belfast.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une menace voilée pour Londres, a déclaré que la mise en œuvre et le plein respect du pacte étaient de la plus haute importance.

Charles Michel, président du Conseil européen, a déclaré que les deux parties pouvaient désormais espérer des relations dans une nouvelle ère. «L’UE continuera à travailler de manière constructive avec le Royaume-Uni en tant qu’ami et partenaire important», il ajouta.

