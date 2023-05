Les législateurs européens enquêtant sur le logiciel espion Pegasus s’inquiètent des abus en Hongrie et en Pologne

Les législateurs de l’Union européenne enquêtant sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus contre des politiciens et des journalistes de l’opposition ont exprimé mardi leur profonde inquiétude concernant les abus en Hongrie et en Pologne et ont déploré le manque de coopération avec leur enquête.

Le logiciel espion développé par la société israélienne de cyber-renseignement NSO a été utilisé dans le monde entier pour s’introduire dans les téléphones et les ordinateurs de personnalités politiques, de militants des droits de l’homme, de journalistes et même du clergé catholique. Il aurait été uniquement mis à la disposition des agences gouvernementales.

Des cyberdétectives ont trouvé des traces de Pegasus ou d’autres logiciels espions en Pologne, en Hongrie, en Espagne et en Grèce. Mais après une enquête d’un an, les membres du Parlement européen ont déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de trouver une preuve irréfutable.

« Avons-nous des preuves ? Non, car aucune des autorités ne coopère », a déclaré la députée libérale néerlandaise Sophie In’t Veld, qui a aidé à mener l’enquête.

In’t Veld a déclaré que les législateurs soupçonnent, mais ne peuvent pas prouver, que la Grèce a exporté le logiciel espion Predator vers Chypre, qui l’a ensuite livré au Soudan, où plus de 600 personnes ont été tuées depuis le 15 avril dans des combats entre l’armée, dirigée par le général Abdel. -Fattah Burhan, et un groupe paramilitaire rival.

L’UNION EUROPÉENNE ANNULE LA RÉCEPTION DIPLOMATIQUE POUR EMPÊCHER LE MINISTRE ISRAÉLIEN D’Y PARTICIPER

Le législateur conservateur néerlandais Jeroen Lenaers a déclaré que le refus du gouvernement d’extrême droite polonais de coopérer semblait « faire partie d’une approche plus large visant à faire taire toute forme de dissidence en Pologne et c’est extrêmement préoccupant ».

Dans leur rapport final, les législateurs ont déclaré que l’utilisation de Pegasus par la Pologne faisait partie d' »un système de surveillance de l’opposition et des critiques du gouvernement – conçu pour maintenir la majorité au pouvoir et le gouvernement au pouvoir ».

Ils ont fait valoir que l’utilisation de logiciels espions en Hongrie faisait « partie d’une campagne calculée et stratégique visant à détruire la liberté des médias et la liberté d’expression par le gouvernement ». Le ministre hongrois de la justice a refusé les demandes répétées de pourparlers.

Les législateurs ont déclaré avoir envoyé des questionnaires aux autorités des 27 pays membres de l’UE, mais que très peu sont revenus avec des « informations pertinentes ». Certains, dont les Pays-Bas, n’ont pas du tout répondu. D’autres ont refusé de fournir des informations en raison de ce qu’ils ont qualifié de raisons de sécurité nationale.

« L’abus de logiciels espions n’a rien à voir avec la sécurité nationale », a déclaré In’t Veld. Elle s’est également inquiétée de savoir vers qui les victimes pourraient se tourner pour obtenir de l’aide lorsque les autorités sont accusées d’espionnage. « Dans pas un seul cas, justice n’a été rendue jusqu’à présent. Pas un seul », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

NSO a été soumis à des limites d’exportation par le gouvernement fédéral américain, qui a accusé l’entreprise de mener une « répression transnationale ». De grandes entreprises technologiques, dont Apple et Meta, le propriétaire de WhatsApp, ont également poursuivi NSO en justice.