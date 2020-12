Internet pourrait raisonnablement prétendre être le champion mondial de l’endurance de 2020. Non seulement il a réussi à rester résilient et à rester opérationnel pendant l’une des pires pandémies de l’histoire moderne, mais il a également permis aux sociétés de continuer à fonctionner. En fait, on pourrait dire qu’Internet était prêt pour COVID-19; les gouvernements, pour la plupart, ne l’étaient pas.

La valeur durable d’Internet est un fait qui a été reconnu à plusieurs reprises par les législateurs européens, alors même qu’ils exposaient leur justification de la loi sur les services numériques et de la loi sur les marchés numériques, une nouvelle législation que les commissaires comparent aux «règles de circulation» conçues pour réglementer le contenu et affaires en ligne.

La réglementation de l’Internet a été au sommet de l’agenda politique de chaque gouvernement; des États-Unis à l’Europe en passant par l’Afrique et l’Asie-Pacifique. Internet a été tellement intégré dans l’appareil politique que la réglementation est désormais une fatalité.

La semaine dernière seulement, le président des États-Unis, Donald Trump, a tweeté qu’il opposerait son veto au National Defence Authorization Act – un texte législatif américain important lié aux fonds militaires – à moins que l’article 230 du Communications Decency Act, la loi qui protège Internet les fournisseurs de services de la responsabilité légale pour le contenu publié en ligne, est abrogée.

En attendant, la France travaille à des règles plus strictes pour les entreprises de médias sociaux, tant au niveau national qu’européen, à la lumière de l’attaque terroriste contre un instituteur en novembre. Et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s’est récemment engagé à lutter contre la «désinformation» via la législation «Online Harms», qui devrait être prête au début de 2021.

Les préoccupations sont, pour la plupart, légitimes: la désinformation a poussé les démocraties près d’un point de rupture et, à certains égards, elle pourrait déterminer le succès ou l’échec du vaccin COVID-19. Un débat renouvelé sur la concurrence se fait attendre depuis longtemps, tout comme la question de savoir si certaines des règles juridiques existantes sont suffisantes pour lutter contre les monopoles et la concentration du marché en ligne. Trouver un équilibre entre sécurité et sûreté nécessite une résolution rapide. La réglementation promet de régler tout cela.

Mais aussi clair qu’il est que quelque chose doit être fait pour relever tous ces défis actuels, il est tout aussi clair que cela doit être fait d’une manière adaptée aux objectifs d’Internet et de l’ère numérique.

Une récente enquête mondiale menée par YouGov au nom de l’Internet Society a montré que plus des deux tiers des personnes (67%) ne sont pas convaincues que les politiciens comprennent suffisamment bien comment Internet fonctionne pour créer des lois pour le réglementer.

Que cette préoccupation légitime existe ne signifie pas que la réglementation ne devrait pas avoir lieu. Mais cela indique que la réglementation ne peut pas aller de l’avant sur la base d’arguments sensationnalistes ou d’outils inadaptés.

Trop souvent, la régulation d’Internet est présentée comme une panacée à tous les maux; du langage abusif à la fraude en ligne.

Mais Internet est un écosystème et, comme tout écosystème, il est diversifié, complexe et dynamique. Il est basé sur certains principes de conception fondamentaux qui sous-tendent Internet depuis sa création originale. La réglementation doit respecter ces principes et garantir qu’elle n’entraîne aucune conséquence involontaire sur la façon dont nous communiquons en ligne.

Pour sa part, l’Internet Society a créé la boîte à outils d’évaluation de l’impact de l’Internet qui, selon nous, aidera les législateurs à créer des lois sans causer de dommages à l’écosystème.

La loi sur les services numériques peut ou non contenir des éléments susceptibles de nuire à Internet; nous aurons besoin de lire les petits caractères. Ce que nous savons, c’est que le DSA promet de faire pour la concurrence et les intermédiaires ce que le RGPD a fait pour la confidentialité: définir des règles qui établiraient ensuite une norme mondiale pour la réglementation des plates-formes. Il devrait toucher les entreprises du monde entier et nécessiter des changements radicaux dans leurs modèles commerciaux. Cela pourrait également affecter l’architecture sous-jacente d’Internet.

Comment les nouvelles règles seront-elles appliquées? Et les mesures que les entreprises devront prendre seront essentielles pour déterminer les niveaux de participation et de conformité.

S’il y a une leçon à tirer du RGPD, c’est en quoi un manque de clarté et des coûts de conformité peuvent compliquer et rendre la mise en œuvre difficile. L’UE l’a admis. Garder cela à l’esprit est crucial car les entreprises commenceront à déployer des outils pour se conformer aux règles du DSA. Nous devons rester conscients de la manière dont ces outils peuvent être créés, de qui et de leur efficacité en fin de compte.

Prenons, par exemple, l’utilisation d’outils algorithmiques pour la modération de contenu, qui était un objectif politique de la directive sur le droit d’auteur de l’année dernière et qui a depuis lors été mis en œuvre pour d’autres formes de contenu illégal. Le DSA exigera une forme de modération du contenu de la part des plates-formes. Les outils algorithmiques posent des défis, y compris, mais sans s’y limiter, la manière dont ils peuvent affecter négativement Internet en tant que réseau ouvert, interopérable et polyvalent.

Les utilisateurs pourraient se voir refuser l’accès au contenu nécessaire à des fins éducatives ou de recherche. Les filtres automatisés ont été responsables de la suppression de contenus parfaitement légitimes liés à des crimes de guerre ou même à des discours légitimes. Cela pourrait affecter l’innovation et la créativité, ce qui est l’un des principaux objectifs que l’ADS vise à atteindre.

Le DSA a placé la barre très haut pour lui-même. Lorsqu’il sera publié, il deviendra la première tentative officielle d’articuler un environnement juridique pour les entreprises technologiques. Mais, la question de savoir dans quelle mesure il parvient à rendre compte d’Internet persiste. Il sera essentiel pour l’AVD de mener une analyse d’impact pour Internet dès le début de la phase de mise en œuvre.

Internet a résisté et a aidé la société à traverser une période traumatisante. Nous lui devons le respect pour son service extraordinaire.

