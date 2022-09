Les législateurs de l’Union européenne ont déclaré jeudi que le gouvernement nationaliste hongrois tentait délibérément de saper les valeurs démocratiques du bloc et ils ont déploré l’échec des 26 autres pays de l’UE à prendre des mesures qui ramèneraient le pays dans le droit chemin.

Dans une résolution adoptée par 433 voix contre 123, avec 28 abstentions, les parlementaires ont fait part de leurs inquiétudes concernant les systèmes constitutionnel et électoral hongrois, l’indépendance judiciaire, la possible corruption, les irrégularités dans les marchés publics, les droits LGBTQ+, ainsi que les libertés médiatiques, académiques et religieuses.

Les législateurs ont également condamné “les efforts délibérés et systématiques du gouvernement hongrois pour saper les valeurs fondatrices de l’Union”.

Le vote est hautement symbolique en ce qu’il distingue la Hongrie des autres pays de l’UE dans son prétendu échec à faire respecter les valeurs inscrites dans le traité de l’UE telles que « le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités ».

Mais le vote, qui a eu lieu lors d’une session plénière à Strasbourg, en France, n’impose aucune sanction au gouvernement du Premier ministre Viktor Orban, ni n’oblige les autres pays de l’UE à prendre des mesures particulières.

Dans leur résolution, les législateurs ont déclaré que le gouvernement hongrois – qu’Orban qualifie de «démocratie illibérale» – est devenu «un régime hybride d’autocratie électorale». Ils reprochent en partie aux pays membres de l’UE de fermer les yeux sur d’éventuels abus.

Les législateurs opposés à un rapport contenant la résolution ont déclaré qu’il contient “des opinions subjectives et des déclarations politiquement biaisées, et reflète de vagues préoccupations, des jugements de valeur et des doubles standards”.

Pourtant, la Hongrie est depuis longtemps sur une trajectoire de collision avec ses partenaires européens. Il a régulièrement bloqué des déclarations, des décisions et des événements conjoints. Celles-ci vont de réunions de haut niveau de l’OTAN avec l’Ukraine à un vote de l’UE sur l’impôt sur les sociétés et à une position commune de l’UE sur un cessez-le-feu israélo-palestinien.

Le gouvernement de Budapest s’est opposé à certaines sanctions de l’UE contre la Russie, notamment un gel des avoirs du patriarche de l’Église orthodoxe russe, ainsi qu’à des mesures liées à l’énergie contre Moscou.