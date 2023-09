Les législateurs européens approuvent un accord visant à porter l’objectif des énergies renouvelables à 42,5 % de la consommation totale d’ici 2030

STRASBOURG, France (AP) — Les législateurs de l’Union européenne ont approuvé mardi un accord visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du bloc, une autre étape pour accélérer sa transition verte loin des combustibles fossiles.

Le projet de loi, adopté à une large majorité — 470 députés ont voté pour, 120 contre et 40 abstentions — prévoit un objectif actualisé d’énergies renouvelables de 42,5 % de la consommation totale d’ici 2030, avec pour objectif d’atteindre 45 %. L’objectif actuel est de 32 %.

« Le vote d’aujourd’hui au Parlement européen ouvre la voie à une impulsion massive en faveur de la transition énergétique, d’une manière qui soit abordable pour les citoyens et renforce l’UE en tant que bastion industriel », a déclaré l’eurodéputé vert Ville Niinistö. « L’UE dit adieu aux combustibles fossiles dans notre mix énergétique. La crise énergétique a montré que nous devons être totalement indépendants du pétrole et du gaz, notamment de la Russie.»

Une étude du groupe de réflexion mondial sur l’énergie Ember a montré que l’énergie éolienne et solaire a généré l’année dernière un record de 22 % de l’électricité de l’UE et a pour la première fois dépassé le gaz, qui représentait 20 %. L’énergie au charbon représentait 16 %.

Le Parlement a déclaré que la législation accélérerait également le déploiement de panneaux solaires et d’éoliennes puisque les gouvernements nationaux devront accorder des permis pour de nouvelles installations renouvelables dans un délai de 12 mois si elles sont situées dans des « zones incontournables » garantissant en même temps la protection de la nature. En dehors de ces zones, la procédure ne doit pas excéder 24 mois.

Le corps législatif de l’UE s’attend également à ce que le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur des transports contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 14,5 % d’ici 2030 grâce à « l’utilisation d’une plus grande part de biocarburants avancés et d’un quota plus ambitieux pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, comme sous forme d’hydrogène. »

Plus tôt cette année, les négociations entre le Parlement européen et le Conseil européen ont été éclipsées par un désaccord entre deux groupes de pays sur le rôle de l’énergie nucléaire dans la production d’hydrogène.

En fin de compte, l’accord a donné aux pays la possibilité d’utiliser la technologie nucléaire suite à une forte impulsion de la France.

Le projet de loi n’a plus besoin que de l’approbation formelle des pays membres pour entrer en vigueur.

The Associated Press