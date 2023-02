Les législateurs européens approuvent l’interdiction effective en 2035 des nouvelles voitures à combustibles fossiles

Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty I

L’Union européenne interdira la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2023.

Le Parlement européen a interdit la vente de voitures neuves à essence et diesel dans l’UE à partir de 2035.

Ceci dans le but de lutter contre le changement climatique et d’accélérer le passage aux véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles doivent réduire leurs émissions de CO2 de 100 % d’ici 2025.

Le Parlement européen a formellement approuvé mardi une loi interdisant effectivement la vente de voitures neuves à essence et diesel dans l’Union européenne à partir de 2035, visant à accélérer le passage aux véhicules électriques et à lutter contre le changement climatique.

Les règles historiques exigeront que d’ici 2025, les constructeurs automobiles parviennent à réduire de 100 % les émissions de CO2 des voitures neuves vendues, ce qui rendrait impossible la vente de nouveaux véhicules à carburant fossile dans le bloc des 27 pays.

La loi fixera également une réduction de 55 % des émissions de CO2 pour les voitures neuves vendues à partir de 2030 par rapport aux niveaux de 2021, bien plus que l’objectif actuel de 37,5 %.

“Les coûts d’exploitation d’un véhicule électrique sont déjà inférieurs aux coûts d’exploitation d’un véhicule à moteur à combustion interne”, a déclaré Jan Huitema, négociateur en chef du Parlement sur les règles, ajoutant qu’il était crucial d’apporter des véhicules électriques plus abordables à consommateurs.

Les pays de l’UE se sont mis d’accord sur l’accord avec les législateurs en octobre dernier, mais doivent encore approuver officiellement les règles avant qu’elles ne puissent entrer en vigueur. L’approbation finale est attendue en mars.

Les camionnettes neuves doivent respecter une réduction de 100 % de CO2 d’ici 2035 et de 50 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2021.

De nombreux constructeurs automobiles en Europe ont annoncé des investissements dans l’électrification.

Le PDG de Volkswagen, Thomas Schaefer, a déclaré l’année dernière qu’à partir de 2033, la marque ne produirait des voitures électriques qu’en Europe.

Pourtant, la législation de l’UE a rencontré la résistance de certains secteurs et pays lorsqu’elle a été proposée en juillet 2021. En conséquence, l’accord final comprend certaines flexibilités, notamment le fait que les petits constructeurs automobiles produisant moins de 10 000 véhicules par an peuvent négocier des objectifs plus faibles jusqu’en 2036.

La loi sur le CO2 automobile fait partie d’un ensemble plus large de politiques climatiques européennes plus strictes, conçues pour atteindre les objectifs du bloc visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre cette décennie.