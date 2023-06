Les législateurs européens adoptent une réglementation historique sur l’intelligence artificielle

L’IA générative a été un rare point lumineux sur un marché technologique européen sous le choc de la baisse des financements et d’un recul des valorisations.

Le Parlement européen a approuvé les règles historiques du bloc en matière d’intelligence artificielle, connues sous le nom de loi sur l’IA de l’UE, éliminant un obstacle majeur pour que la première réglementation formelle de l’IA en Occident devienne loi.

L’IA est devenue un champ de bataille clé dans l’industrie technologique mondiale alors que les entreprises se disputent un rôle de premier plan dans le développement de la technologie, en particulier l’IA générative, qui peut générer de nouveaux contenus à partir des invites des utilisateurs. Les règles sont les premières réglementations complètes pour l’IA.

Ce dont l’IA générative est capable, de la production de paroles de musique à la génération de code, a séduit les universitaires, les hommes d’affaires et même les étudiants. Mais cela a également suscité des inquiétudes concernant le déplacement d’emplois, la désinformation et les préjugés.

Lors d’un vote critique mercredi, le Parlement a adopté la loi sur l’IA avec 499 voix pour, 28 contre et 93 abstentions. La réglementation est loin de devenir une loi, mais il est probable qu’elle sera l’une des premières règles formelles pour la technologie à l’échelle mondiale.

Les membres du Parlement européen ont convenu de soumettre les outils d’IA générative comme ChatGPT à de plus grandes restrictions. Les développeurs d’IA générative devront soumettre leurs systèmes pour examen avant de les commercialiser.

Le Parlement a également décidé de maintenir fermement l’interdiction des systèmes d’identification biométrique en temps réel, ainsi que des systèmes controversés de « notation sociale ».

Les militants des droits de l’homme avaient exprimé leur inquiétude face à une tentative du Parti populaire européen d’édulcorer l’interdiction. Les législateurs l’ont néanmoins poursuivi et ont accepté d’interdire la surveillance biométrique de tous les lieux publics.

Les lois ont d’énormes implications pour les développeurs de modèles d’IA génératifs, tels que le Microsoft -soutenu ChatGPT d’OpenAI et Google est Barde.

Jens-Henrik Jeppesen, directeur principal des politiques publiques chez Workday, a déclaré que la loi sur l’IA vise à « établir des garanties sur le développement et l’utilisation de ces technologies afin de garantir que nous disposons d’un environnement propice à l’innovation pour ces technologies afin que la société puisse en bénéficier ». «

« Ce sont les bons objectifs à mon avis », a-t-il déclaré à CNBC après le vote.

La prochaine étape concerne les négociateurs des institutions de l’UE, telles que l’organe exécutif de l’UE et les 27 États membres.

Plus tôt dans la journée, le PDG de Github, Thomas Dohmke, a appelé les régulateurs européens à écouter le secteur privé, alors qu’il faisait avancer les règles de l’IA.

« Nous encourageons l’Union européenne et le gouvernement américain à agir très rapidement et à écouter ceux qui ont construit la technologie, non seulement dans le secteur commercial, mais aussi dans les universités, dans les communautés open source », a déclaré Dohmke à Arjun Kharpal de CNBC.

Cela survient alors que des pays du monde entier cherchent à mettre en place des règles et des normes pour l’IA.

Lundi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait un discours audacieux pour faire du Royaume-Uni le « foyer géographique » de la réglementation sur la sécurité de l’IA. Le gouvernement se prépare également à organiser un sommet mondial sur la sécurité de l’IA plus tard cette année.

