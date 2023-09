Les législateurs et les responsables technologiques discutent de l’avenir de l’IA : il est temps d’agir

WASHINGTON – Il est temps d’agir. C’est le message qui vient de nombreuses personnes à Washington alors que les législateurs et les dirigeants du secteur technologique parlent des possibilités et des dangers potentiels de l’intelligence artificielle.

Une partie de l’urgence vient de l’augmentation récente des programmes d’IA et de leur utilisation croissante dans la vie quotidienne, ainsi que du sentiment que les législateurs doivent s’impliquer avant que la technologie ne dépasse la capacité de l’exploiter.

Certains des plus grands noms de la technologie ont rencontré les législateurs au Capitole cette semaine. Des personnalités comme l’ancien PDG de Microsoft, Bill Gates, Mark Zuckerburg de Facebook, ainsi que le propriétaire de SpaceX et Tesla, Elon Musk, se sont réunis à huis clos avec un groupe bipartite de sénateurs pour discuter de la politique en matière d’IA.

« Pensez à l’avenir comme à une série de probabilités. Par opposition à certaines choses. S’il y a une chance qu’elle soit au-dessus de zéro, cette IA nous tuera. Je pense que c’est faible, mais au moins une certaine chance. Je pense que nous devrions également considérer le « La fragilité de la civilisation humaine. Et si vous étudiez l’histoire, vous réalisez qu’il y a une culture montante, chaque civilisation, chaque civilisation a une sorte de durée de vie et nous voulons donc que nous durions le plus longtemps possible », a déclaré Musk aux journalistes après la réunion.

Il réclame un département fédéral chargé de l’IA. Les législateurs estiment qu’une réglementation est nécessaire avant que la technologie ne devienne trop avancée.

« Des réglementations sont sur la table et je pense qu’elles sont une réalité dans ce domaine. C’est un tout nouveau domaine et je pense qu’il a besoin de conseils », a déclaré le sénateur Dick Durbin (Démocrate-IL).

L’IA pourrait avoir un nombre indéterminé d’impacts sur la société, tant positifs que négatifs.

« Des opportunités énormes pour guérir le cancer, l’éducation et des risques énormes. Et je pense que c’était là la grande tension. Les risques dont les gens parlent sont des risques à l’échelle de la civilisation, peut-être pas si grands en termes de pourcentage. Mais les gens très intelligents s’inquiètent de certains très de gros risques », a déclaré le sénateur Dan Sullivan (R-AK).

Le risque pourrait inclure la manipulation de la technologie pour créer de la fausse vidéo ou de l’audio, ce que l’on appelle un deepfake, à des fins néfastes avec le potentiel de nuire à quelqu’un ou d’influencer une élection.

Des audiences publiques sur l’IA ont eu lieu jeudi sur la manière dont le gouvernement fédéral pourrait utiliser la technologie et sur le besoin de transparence.

« La menace pour nos libertés civiles ne vient pas de l’IA mais des personnes qui veulent la contrôler et l’utiliser pour censurer l’information. Ce n’est pas l’outil, c’est la corruption du pouvoir qui est toujours le problème », a déclaré le sénateur Rand. Paul (R-KY).

Ce qu’il faut retenir de la vague d’activité de l’IA de cette semaine, c’est le consensus général selon lequel la technologie a besoin de garde-fous, même si il existe peu de détails sur ce à quoi cela pourrait ressembler exactement ou comment cela se fait.

La semaine dernière, nous avons vu l’une des propositions les plus concrètes jusqu’à présent. Un effort bipartisan du sénateur démocrate Richard Blumenthal (D-CT) et du sénateur Josh Hawley (R-MO). Une partie de leur cadre prévoyait la création d’une agence de surveillance indépendante pour les sociétés d’IA et veillait à ce que les victimes potentielles puissent poursuivre ces sociétés en justice.

