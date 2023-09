Les législateurs et le Pentagone s’affrontent sur les politiques de promotion « réveillée »

Face au scepticisme ouvert des critiques du Congrès, de hauts responsables du Pentagone ont insisté cette semaine sur le fait que les promotions dans l’armée américaine étaient basées sur le mérite et les compétences et que les efforts de l’administration Biden en faveur d’une plus grande diversité et d’une plus grande inclusion dans les rangs ne portaient pas atteinte au système traditionnel.

Mais les membres républicains se sont plaints mercredi lors d’une audience de la sous-commission des services armés de la Chambre des représentants que le même programme de justice sociale progressiste qui domine souvent les campus universitaires et même certaines salles de conseil d’administration d’entreprises s’infiltre désormais également dans l’armée.

« Il y a un endroit où nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’échanger l’égalité des chances contre une idéologie radicale : l’armée américaine », a déclaré le représentant Jim Banks, républicain de l’Indiana qui préside le sous-comité du personnel des forces armées. « Si ces politiques se poursuivent, nous mettons en danger la préparation militaire et notre sécurité nationale. »

Une table de témoins remplie de chefs du personnel militaire a déclaré aux législateurs que leurs systèmes de promotion fonctionnent conformément aux politiques et aux statuts juridiques du ministère de la Défense, et que seuls les candidats les plus qualifiés et éligibles sont sélectionnés pour l’avancement.

« En tant qu’organisation basée sur des normes, les membres du comité de promotion examinent le dossier de chaque soldat et sélectionnent uniquement les plus qualifiés en fonction de leur mérite », a déclaré le lieutenant-général Douglas Stitt, chef d’état-major adjoint du personnel de l’armée. « L’armée n’utilise pas d’objectifs démographiques ni de quotas dans son système de promotion. »

Le représentant Mike Waltz, un républicain de Floride, a déclaré qu’il n’y avait peut-être pas d’ordres explicites dans les livres poussant un programme de « diversité, équité et inclusion » – DEI – au Pentagone, mais qu’une simple suggestion d’un commandant supérieur peut parfois faire l’affaire. .

« Vous ne pouvez pas appeler cela un « quota ». Vous pouvez appeler cela un « objectif » », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit peut-être pas d’une directive, mais le terme « orientation » est souvent considéré comme tel. »

Le vice-amiral Richard Cheeseman, chef du personnel naval, a déclaré que l’objectif principal de la Marine était le bien et l’efficacité du service.

« Notre processus d’adhésion, de promotion et de sélection des commandements est… solidement fondé sur le mérite », a déclaré le vice-amiral Cheeseman. « Dans tout ce que nous faisons, notre objectif premier est de prendre soin de nos collaborateurs. »

L’audience était la dernière escarmouche dans une guerre plus vaste sur le mélange de politique militaire et sociale sous le président Biden.

La nouvelle majorité républicaine de la Chambre a pris pour cible les efforts de longue date du DEI du ministère de la Défense visant à « promouvoir une force cohésive et inclusive ».

M. Banks a ajouté en juin un amendement à la loi annuelle d’autorisation de défense, toujours en attente, obligeant le ministère de la Défense à publier des règles d’ici septembre 2024, clarifiant que « tout effort visant à recruter une personne pour servir dans une force armée couverte ne peut pas prendre en compte la race ou le sexe ». d’un tel individu.

L’avenant politique restreint également le Pentagone à utiliser un système basé sur le mérite pour les promotions et les affectations, en considérant uniquement des facteurs tels que « les qualifications, les performances, l’intégrité, l’aptitude, la formation et la conduite » d’un candidat.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et ses hauts collaborateurs militaires ont soutenu avec force qu’une législation qui réduit la capacité du Pentagone à créer un environnement de travail positif et diversifié place le ministère de la Défense dans une position stratégique désavantageuse.

« L’avantage stratégique du ministère de la Défense dans un environnement de sécurité mondial complexe réside dans le vivier de talents diversifiés et dynamiques dans lequel nous puisons », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué publié par le Bureau de la gestion et du budget.

Les responsables du Pentagone qui ont témoigné cette semaine ont admis qu’ils ne disposaient pas de données susceptibles de démontrer les avantages de la diversité dans un environnement de combat.

« Nous ne disposons pas actuellement de données spécifiques sur les efforts de la DEI et leur lien avec l’efficacité du combat », a déclaré le vice-amiral Cheeseman. « Nous avons une étude en cours à la Naval Postgraduate School. »

L’étude de la Marine devrait être prête en janvier 2024, a indiqué l’amiral.