Les législateurs espèrent renommer le centre de recherche Fermilab après un physicien renommé – Shaw Local

Les législateurs fédéraux de l’Illinois ont présenté une législation pour renommer le Centre de recherche en ingénierie intégrée du Fermilab après feu Helen Edwards, une physicienne des particules qui a travaillé à l’installation de Batavia pendant 40 ans.

La législation est soutenue par le représentant américain Bill Foster, qui connaissait Edwards, et par le représentant américain Lauren Underwood et les sens américains Tammy Duckworth et Dick Durbin.

“Au cours de son histoire, le succès du Laboratoire Fermi a été construit grâce au travail acharné de scientifiques engagés”, a déclaré Foster, qui a travaillé comme physicien des hautes énergies et concepteur d’accélérateurs de particules au Laboratoire Fermi avant de siéger au Congrès. “Helen Edwards était une responsable scientifique et technique du Laboratoire Fermi depuis ses débuts, et elle était une amie chère… Je suis fière de poursuivre cet effort à la Maison des États-Unis pour honorer sa mémoire.”

Edwards était surtout connue pour son travail avec le Tevatron, une machine qui a été le collisionneur de particules le plus puissant au monde pendant 25 ans. Elle a reçu une bourse MacArthur Genius en 1988 et la médaille nationale de la technologie en 1989 pour son travail avec le Tevatron, qui est resté en service jusqu’en 2011. Edwards est décédé en 2016.

https://www.dailyherald.com/news/20221204/lawmakers-hope-to-rename-fermilab-research-center-after-noted-physicist