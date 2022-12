Les législateurs espagnols approuvent le projet de loi sur les droits des transgenres

Les législateurs espagnols ont adopté jeudi un projet de loi sur les droits des transgenres permettant à toute personne de 16 ans et plus de changer de sexe sur sa carte d’identité, une législation qui a divisé le gouvernement de gauche espagnol et son mouvement féministe.

Approuvé par 188 voix pour, 150 contre et sept abstentions, le projet de loi passe maintenant au Sénat où, s’il reste inchangé comme prévu, il deviendra loi dans quelques semaines.

Cette décision fera de l’Espagne l’un des rares pays au monde à autoriser les personnes transgenres à changer de statut sur simple déclaration.

Le projet de loi simplifie effectivement la procédure de changement de sexe sur la carte nationale d’identité d’une personne, lui permettant de demander le changement sur la base d’une simple déclaration.

Mais le texte a déclenché une âpre dispute entre les militantes du puissant lobby féministe espagnol et les militantes pour l’égalité LGBTQ.