Jeudi, 198 législateurs de la chambre basse du Parlement ont voté en faveur de la loi sur l’euthanasie, tandis que 138 ont voté contre et deux se sont abstenus. le Le Sénat examinera ensuite la loi, et il semble probable qu’elle y passera également.

MADRID – Les législateurs espagnols ont voté jeudi en faveur d’une loi dépénalisant l’euthanasie et le suicide assisté par un médecin, ce qui rend probable que l’Espagne le fera rejoignez une poignée d’autres pays où les patients en phase terminale peuvent obtenir légalement de l’aide pour mettre fin à leurs jours.

Jeudi à Madrid, un petit groupe de manifestants s’est rassemblé devant le Parlement pour opposer la nouvelle loi au rythme des tambours funéraires, certains agitant des signes du crâne et des os croisés.

Aide à mourir reste vivement débattu dans plusieurs pays et a été au cœur de plusieurs affaires judiciaires majeures. Plus tôt cette année, un tribunal allemand a annulé l’interdiction du suicide assisté. Dans Le Portugal, les législateurs ont fait un premier pas en février pour autoriser l’euthanasie, mais le changement législatif pourrait toujours être opposé par le veto du président du pays.

La Belgique, le Canada, la Colombie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse ont déjà approuvé une forme de législation relative à l’aide à mourir. Aux Etats-Unis, plusieurs états dont la Californie, le Colorado et l’Oregon permettre aux patients d’obtenir des ordonnances mortelles en cas de maladie en phase terminale. Il y a un an, l’Australie-Occidentale est devenue le deuxième État d’Australie à adopter une loi sur l’aide à mourir.

Mais au cours du débat parlementaire, María Luisa Carcedo, législatrice socialiste et ancienne ministre de la Santé, a fait valoir que la loi permettait à l’Espagne de «faire un pas en avant dans le domaine des droits civils, ce qui apportera plus de liberté aux citoyens». Loin d’être «une imposition de l’État», a-t-elle ajouté, la loi signifiait que «c’est le patient qui décide».

Les législateurs conservateurs ont voté contre la loi, affirmant que le gouvernement se précipitait vers un changement important pour la société sans débat public suffisant. Lourdes Méndez, un député du parti d’extrême droite Vox, a déclaré que la loi revenait à «signer des condamnations à mort pour les plus faibles».

Jusqu’à présent, une personne souffrant d’une maladie en phase terminale en Espagne pouvait refuser un traitement, mais la nouvelle loi permettre à un tel patient de recevoir une assistance pour endurer une mort sans douleur, à condition que cette aide soit recherchée «librement et sans équivoque».

Avant de demander de l’aide, la loi dit que les patients doivent avoir reçu des informations complètes sur leurs conditions, ainsi que sur les soins palliatifs et toutes les autres alternatives disponibles. La loi précise également que la demande de décès doit être faite par écrit et doit ensuite être renouvelée 15 jours plus tard. Les médecins peuvent refuser de pratiquer l’euthanasie ou assister le suicide d’un patient malade, invoquant l’objection de conscience. L’Espagne envisage de créer un registre des médecins opposés.

L’Espagne est un traditionnellement catholique et l’Église s’est fermement opposée à l’idée de dépénaliser l’euthanasie ou l’aide au suicide. Plus tôt ce mois-ci, la Conférence des évêques de l’Église espagnole a averti que le «droit présumé» à l’aide à mourir mettrait une personne sous pression indue. «L’expérience des quelques pays qui ont légalisé l’euthanasie est qu’elle incite les plus faibles à rechercher la mort», a écrit l’Église dans un déclaration titré « La vie est un cadeau, l’euthanasie un échec. »

Cette position a été soutenue par les partis conservateurs, qui ont soutenu que la responsabilité devrait plutôt être d’améliorer les soins palliatifs. Mais récent sondages d’opinion ont montré que la plupart des Espagnols approuvent le droit de choisir une telle mort.

Après le vote de jeudi, le Premier ministre Sánchez a remercié sur Twitter tous les législateurs et associations de la société civile qui ont soutenu la nouvelle loi, la qualifiant de «grande conquête sociale pour notre pays».