Les législateurs équatoriens envoient le président Lasso en destitution

Mais Lasso a une issue, même si elle pourrait plonger le pays dans le chaos : il a déclaré que s’il n’avait pas les voix pour rester au pouvoir, il appellerait à un mort cruzada — « la mort croisée » — un mécanisme constitutionnel qui lui permet de dissoudre l’assemblée et d’amener une nouvelle élection présidentielle dans les six mois.

« C’est la plus grande ironie », a déclaré Will Freeman, chargé d’études sur l’Amérique latine au Council on Foreign Relations. C’est le rival idéologique de Lasso, l’ancien président de gauche Rafael Correa, qui a écrit la muerte cruzada « pour intimider » l’assemblée et « s’assurer qu’il ne pourrait pas être destitué ».