Les législateurs envisagent la vente de produits pour bébés rappelés Facebook dans un effort de sécurité

WASHINGTON – Les législateurs de la Chambre ont cité la vente continue de produits pour bébés rappelés liés aux décès de nourrissons sur Méta ‘s Facebook dans une ronde de des lettres à 17 entreprises remettant en question le respect des normes de la US Consumer Product Safety Commission concernant la liste des produits dangereux.

« L’incapacité de Meta à empêcher la mise en vente des produits rappelés sur sa plate-forme a entraîné le risque pour vos utilisateurs et leurs enfants d’acheter et d’utiliser un produit qui, selon la CPSC, présente un risque grave de blessure et de mort potentielle », a déclaré le a écrit un groupe bipartite de législateurs dans une lettre datée du 17 août.

La frustration de la CPSC envers Meta à propos de ce problème, qui comprend des milliers de demandes de retrait, s’est étendue à des questions sur la façon dont les principaux détaillants en ligne tels que Amazone , Walmart , Cible et d’autres s’occupent d’empêcher la vente d’articles rappelés ou dangereux.

Les législateurs du comité de l’énergie et du commerce de la maison ont déclaré que la CPSC avait demandé une moyenne d’environ 1 000 retraits par mois à Meta pour le Boppy Newborn Lounger, qui a été rappelé en 2021.

« Comme d’autres plates-formes où les gens peuvent acheter et vendre des biens, il existe des cas de personnes vendant sciemment ou inconsciemment des biens rappelés sur Marketplace », a déclaré un porte-parole de Meta à CNBC. « Nous prenons ce problème au sérieux et lorsque nous trouvons des annonces qui enfreignent nos règles, nous les supprimons. »

Les représentants d’Amazon, Walmart et Target n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC. Les législateurs ont donné aux entreprises neuf jours pour répondre.

Les lettres ont été signées par les représentants Cathy McMorris Rodgers, R-Wash., Présidente de l’énergie et du commerce ; Membre de classement Frank Pallone Jr., DN.J. ; Gus Bilirakis, R-Fla.; et Jan Schakowsky, D-Ill.