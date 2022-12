Les législateurs entendent plus de plaidoyers pour l’interdiction des armes d’assaut – Shaw Local

SPRINGFIELD – Un comité législatif a entendu jeudi d’autres témoins demander l’interdiction des fusils semi-automatiques de grande puissance et des chargeurs de grande capacité, mais certains experts ont déclaré que cela ne résoudrait pas à lui seul le problème des crimes violents dans l’Illinois.

Lors de sa deuxième audience sur une proposition d’interdiction des armes d’assaut, un comité de l’Illinois House, réuni à Chicago, a entendu plusieurs responsables qui ont déclaré que des investissements publics dans les communautés marginalisées et des programmes communautaires visant à mettre fin aux cycles de violence sont également nécessaires.

« Malheureusement, les prestataires communautaires desservant les jeunes à risque et les adultes émergents ont manqué d’investissements substantiels pendant des décennies. Pourtant, ces programmes se sont avérés percutants et efficaces », a déclaré Delrice Adams, directeur exécutif de l’Illinois Criminal Justice Information Authority, au panel. « L’investissement communautaire, les programmes de justice pénale de déjudiciarisation et les traitements fondés sur des preuves et tenant compte des traumatismes peuvent réduire les crimes liés au port illégal d’armes à feu. Un investissement délibéré doit continuer à faire partie de la conversation sur la prévention de la violence armée.

Adams a pris la parole lors d’une audience du comité judiciaire et pénal de la Chambre sur Projet de loi interne 5855, parrainé par le représentant Bob Morgan, D-Deerfield. Il interdirait la vente et la possession d'”armes d’assaut”, de fusils de calibre .50, de cartouches de calibre .50 et de chargeurs de grande capacité. Le projet de loi fournit une longue liste d’armes à feu, à la fois des fusils et des pistolets, qui relèveraient de la définition d'”armes d’assaut”.

Et à partir de 300 jours après l’entrée en vigueur du projet de loi, il serait illégal de posséder une telle arme ou munition à moins qu’elle ne soit enregistrée auprès de la police de l’État de l’Illinois.

Kim Smith, directeur des programmes de l’Université de Chicago Crime Lab, a qualifié la violence armée de “crise de santé publique” aux États-Unis, notant que son taux d’homicides est au moins 7,5 fois supérieur à celui des autres pays industrialisés et que les armes représentent 79% de ces homicides.

“Ici à Chicago, les trois quarts des fusillades résultent d’une altercation qui se déroule à portée d’une arme à feu”, a-t-elle déclaré. « Une façon de réduire la violence armée est donc de rendre les situations dans lesquelles ces arguments se produisent plus indulgentes. La meilleure façon d’y parvenir est de limiter la disponibilité généralisée des armes à feu illégales, en particulier celles équipées de chargeurs de grande capacité. Sans la présence d’une arme à feu, des altercations se produiraient toujours, mais elles seraient beaucoup moins susceptibles d’entraîner la mort.

Mais Smith a déclaré que d’autres actions étaient également nécessaires, notamment des investissements dans des programmes de services sociaux qui aident les gens à “désamorcer les situations stressantes avant qu’elles ne conduisent à la violence”.

L’un des programmes récemment mis en place dans l’Illinois qui vise à réaliser ces investissements est le 2021 Réinventer la Loi sur la sécurité publiqueadministré par l’Office of Firearm Violence Prevention au sein du Département des services sociaux de l’Illinois, qui accorde des subventions à des organisations pour des programmes de prévention de la violence dans 42 communautés cibles à l’intérieur et à l’extérieur de Chicago qui ont connu les taux les plus élevés de violence armée et d’homicides.

Chris Patterson, le secrétaire adjoint qui supervise ce bureau, a déclaré que certaines des communautés qui reçoivent ces subventions connaissent déjà une baisse spectaculaire des crimes violents. Mais il a fait valoir que l’interdiction des armes d’assaut est toujours une étape nécessaire.

“Quelque chose que nous devons considérer, c’est quel genre de société de bon sens créons-nous pour nos enfants maintenant que la violence armée est la principale cause de leur mort”, a-t-il déclaré. “Aidons nos communautés qui essaient si fort de s’aider elles-mêmes en interdisant les armes de destruction massive que nous appelons vaguement des armes d’assaut dans les rues de ce grand État.”

Le panel a également entendu des personnes directement touchées par la violence armée, notamment Maria Pike, une bénévole du groupe Moms Demand Action, dont le fils de 24 ans a été tué par balle en 2012 dans le quartier de Logan Square à Chicago.

“Il a été abattu alors qu’il tentait de se garer devant son nouvel appartement”, a-t-elle déclaré. “Et c’est là que mon combat a commencé, parce que je voulais comprendre pourquoi quelqu’un qui ne connaissait pas mon fils (lui a tiré dessus) à plusieurs reprises. Je ne sais même pas à ce moment-là combien de balles sont passées.

Cet incident s’est produit quatre mois seulement avant la fusillade de masse à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut.

Le comité a également entendu Marsha Lee, dont le fils a été tué en 2008 à Harvey, dans l’Illinois.

“Cela fait 14 ans que mon fils a été tué et nous sommes toujours ici à faire le même travail, à avoir la même conversation”, a-t-elle déclaré. « C’est une évidence pour moi. Je ne comprends pas pourquoi nous devons combattre la NRA et d’autres pour avoir une réforme de bon sens.

Mais le comité a également entendu des opposants au projet de loi, dont Andrew Guadarrama, un habitant de Chicago âgé de 26 ans, qui a déclaré que le projet de loi pourrait en fait mettre en danger la sécurité publique car de nombreux habitants, y compris ceux des quartiers à forte criminalité, ne peuvent pas compter sur la police. pour les protéger.

« Vivant dans un quartier à faible revenu de la ville, j’ai entendu des coups de feu à plusieurs reprises. On m’a brandi des armes à feu », a-t-il déclaré. “Quand j’essaie de compter sur les forces de l’ordre pour me protéger, à chaque fois, c’est un échec. À trois reprises, j’ai appelé la police pour signaler des coups de feu à l’extérieur de chez moi. Ces trois cas, la police ne s’est pas présentée.

Le comité doit tenir au moins une autre audience publique le 20 décembre à Chicago. Les législateurs devraient débattre et éventuellement prendre des mesures sur le projet de loi lorsqu’ils se réuniront pour une session de canard boiteux à partir du 4 janvier.