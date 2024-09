Les législateurs du Texas manifestent leur soutien bipartisan pour tenter d’empêcher l’exécution d’un homme

AUSTIN, Texas — Un groupe bipartisan de législateurs du Texas a adressé mardi une pétition au gouverneur républicain Greg Abbott et au Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l’État pour empêcher l’exécution prévue le mois prochain d’un homme reconnu coupable d’avoir tué sa fille de 2 ans en 2002, arguant que l’affaire était fondée sur des preuves scientifiques erronées.

La pétition, signée par 84 législateurs de la Chambre des représentants de l’État, composée de 150 membres et contrôlée par les républicains – ainsi que par des experts médicaux, des avocats spécialisés dans la peine de mort, un ancien détective sur l’affaire et le romancier à succès John Grisham – est un signe rare d’un soutien bipartisan généralisé au Texas contre une exécution prévue.

Robert Roberson devrait être exécuté par injection létale le 17 octobre. Les procureurs ont déclaré que sa fille, Nikki Curtis, est décédée des suites de blessures causées par une secousse violente, également connue sous le nom de syndrome du bébé secoué.

« Il y a une forte majorité, une majorité bipartite, à la Chambre des représentants du Texas qui a de sérieux doutes sur l’exécution de Robert Roberson », a déclaré le représentant démocrate Joe Moody lors d’une conférence de presse au Capitole de l’État. « C’est une de ces questions de vie ou de mort, et notre idéologie politique n’entre pas en jeu ici. »

En vertu de la loi du Texas, le gouverneur peut accorder un sursis unique de 30 jours avant l’exécution. La clémence totale nécessite une recommandation de la majorité du Conseil des grâces et des libérations conditionnelles, nommé par le gouverneur.

Depuis son entrée en fonction en 2015, Abbott n’a accordé sa grâce que dans un seul cas de condamnation à mort, lorsqu’il a commué sa peine. Thomas Whitaker condamnation à mort à la prison à vie en 2018.

Le Texas Board of Pardons and Paroles a refusé de commenter. Un porte-parole du bureau du gouverneur n’a pas immédiatement répondu à un courriel sollicitant un commentaire.

La demande de clémence et les partisans de Roberson soutiennent que sa condamnation était basée sur des données scientifiques inexactes et que les experts ont largement démenti l’hypothèse selon laquelle les symptômes de Curtis correspondaient au syndrome du bébé secoué.

« La mort de Nikki… n’était pas un crime, à moins que ce soit un crime pour un parent d’être incapable d’expliquer des problèmes médicaux complexes que même des professionnels de la santé qualifiés n’ont pas réussi à comprendre à l’époque », indique la pétition. « Nous savons que les poumons de Nikki étaient gravement infectés et manquaient d’oxygène, pendant des jours, voire des semaines, avant son effondrement. »

Roberson a toujours clamé son innocence. En 2002, il a emmené sa fille à l’hôpital après avoir déclaré s’être réveillé et l’avoir trouvée inconsciente et les lèvres bleues. Les médecins de l’époque se sont montrés méfiants à l’égard des déclarations de Roberson selon lesquelles Curtis était tombée du lit pendant qu’ils dormaient, et certains ont témoigné au procès que ses symptômes correspondaient à ceux du syndrome du bébé secoué.

De nombreux professionnels de la santé estiment aujourd’hui que le syndrome peut être diagnostiqué trop rapidement, sans tenir compte des antécédents médicaux du nourrisson. Des experts du centre médical de l’université de Stanford, de l’université de Pennsylvanie et du Children’s Minnesota Hospital font partie des professionnels qui ont signé ce rapport.

Roberson est autiste et ses avocats affirment que son comportement a été utilisé à tort contre lui et que les médecins n’ont pas exclu d’autres explications médicales aux symptômes de Curtis, comme la pneumonie.

La Cour d’appel pénale du Texas précédemment arrêté son exécution en 2016. Mais en 2023, le tribunal a autorisé la reprise de l’affaire et une nouvelle date d’exécution a été fixée.

Les procureurs ont déclaré que les preuves contre Roberson étaient toujours solides et que la science du syndrome du bébé secoué n’avait pas changé autant que la défense le prétendait.

Brian Wharton, ancien chef des détectives de Palestine, au Texas, qui a participé aux poursuites contre Roberson, a signé la pétition et a appelé publiquement l’État à arrêter l’exécution.

« Sachant tout ce que je sais maintenant, je suis fermement convaincu que Robert est innocent », a déclaré Wharton.

Lathan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.