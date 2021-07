Les législateurs du Texas adoptent un projet de loi supprimant l’obligation pour les écoles d’enseigner le KKK et la suprématie blanche est «moralement erronée»

LE Sénat du Texas a adopté la semaine dernière un projet de loi qui supprime l’obligation pour les écoles publiques d’enseigner que le KKK et la suprématie blanche sont « moralement mauvais ».

La nouvelle législation interdit également aux enseignants de « faire preuve de déférence envers une perspective donnée » lorsqu’ils discutent d’événements d’actualité ou de sujets controversés avec les élèves.

Les législateurs républicains ont poussé le projet de loi, appelant à la fin du « récit de gauche ridicule » selon lequel les États-Unis sont « enracinés dans le racisme » dans les écoles.

Le projet de loi 3 du Sénat du Texas supprimerait plus d’une douzaine d’exigences en matière de lecture des cours d’études sociales de l’État axés sur les femmes et les groupes minoritaires.

Il s’appuie sur la législation précédente adoptée en juin qui interdisait l’enseignement de la théorie critique de la race au Texas.

La législation précédente avait inclus une liste de personnages historiques, d’événements et de documents qui seraient requis pour les cours d’études sociales.

Il se concentrait à l’origine sur les « documents historiques liés aux réalisations civiques des populations marginalisées » et comprenait les travaux de Martin Luther King Jr. et Susan B. Anthony.

Pourtant, la dernière version supprime complètement cette liste de lecture et interdit l’enseignement du Projet 1619, une initiative du New York Times qui examine l’histoire de l’esclavage aux États-Unis, selon The Hill.

« RÉCIT RIDICULE DE GAUCHE »

La dernière formulation se concentre désormais uniquement sur des exigences plus vagues telles que «l’histoire et l’importance de la loi fédérale sur les droits civils de 1964», ainsi que les «treizième, quatorzième et dix-neuvième amendements à la Constitution des États-Unis».

Il se concentre également principalement sur «les écrits des pères fondateurs des États-Unis».

« Le projet de loi 3 du Sénat veillera à ce que les philosophies raciales critiques, y compris le mythe fondateur démystifié de 1619, soient supprimées de nos programmes scolaires dans tout l’État », a déclaré le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, qui préside le Sénat du Texas.

« Les parents veulent que leurs élèves apprennent à penser de manière critique, ne soient pas endoctrinés par le récit ridicule de la gauche selon lequel l’Amérique et notre Constitution sont enracinées dans le racisme. »

Le sénateur de l’État Bryan Hughes, l’auteur du projet de loi, a ajouté qu’il décrivait qu’une « liste de lecture spécifique n’appartient pas à la loi ».

« Pas seulement les politiciens, mais les enseignants, les parents et les administrateurs ont leur mot à dire dans ce processus », a affirmé Hughes.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a signé la législation initiale en juin, a salué la nouvelle proposition comme une attaque contre la théorie critique de la race.

FACTURE BLOQUÉE

Pourtant, les démocrates d’État ont déclaré que le projet de loi « lie les mains de nos enseignants ».

« Comment un enseignant pourrait-il discuter de l’esclavage, de l’Holocauste ou des fusillades de masse au Walmart d’El Paso ou à l’église de Sutherland Springs dans mon district sans se soucier d’une perspective ? » a demandé la sénatrice d’État Judith Zaffirini, rapporte Bloomberg Law.

Le projet de loi a été adopté par le Sénat de l’État vendredi dernier par 18-4, mais est maintenant bloqué à la Chambre après que les démocrates ont fui l’État plus tôt ce mois-ci pour retarder un projet de loi sur les droits de vote.

La Chambre ne peut pas atteindre le quorum avec le groupe de plus de 50 démocrates attendant la fin de la session extraordinaire à Washington.

Ils prévoient de rester au Capitole jusqu’au 6 août, date de la fin de la session.

La nouvelle législation intervient après que Donald Trump a critiqué la théorie critique de la race dans un éditorial le mois dernier.

La nouvelle théorie vile de la gauche prêche que juger les gens par la couleur de leur peau est en fait une bonne idée. Donald Trump

Trump a critiqué l’administration de Joe Biden pour « lavage de cerveau » des enfants alors qu’il appelait à une « éducation pro-américaine » et à l’interdiction du CRT.

Il a affirmé dans l’article de RealClearPolitics qu’il est « vital » que les écoles américaines cessent d’enseigner la théorie critique de la race car elle dit aux enfants qu' »ils sont mauvais ».

« Au lieu d’aider les jeunes à découvrir que l’Amérique est la nation la plus grande, la plus tolérante et la plus généreuse de l’histoire, cela leur apprend que l’Amérique est systématiquement mauvaise et que le cœur de notre peuple est plein de haine et de méchanceté », a écrit Trump.

« La nouvelle théorie vile de la gauche prêche que juger les gens par la couleur de leur peau est en fait une bonne idée. »

L’ex-président affirme que la théorie frise les « abus psychologiques » et n’est pas seulement « immorale » mais un « programme de suicide national ».

Le CRT est un concept académique qui a fleuri dans les années 1970 et 1980, affirmant que le racisme est une construction sociale.

L’idée est que le racisme s’étend au-delà des préjugés ou des préjugés d’un individu et est en fait profondément enraciné dans les politiques et les systèmes juridiques et gouvernementaux, selon Education Week.