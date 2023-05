Les législateurs du Nebraska débattent de l’interdiction de l’avortement de 12 semaines à l’interdiction des soins de santé pour les jeunes trans

LINCOLN, Neb. (AP) – Les législateurs du Nebraska ont entamé un débat mardi soir sur un plan qui ajouterait une proposition d’interdiction de l’avortement de 12 semaines à un projet de loi qui interdirait les soins affirmant le genre pour les mineurs transgenres.

La combinaison des deux mesures très controversées met en place ce qui pourrait être l’un des débats les plus volatils de la session.

Techniquement, les législateurs devaient entreprendre le dernier tour de débat sur le projet de loi sur la santé trans, qui a déjà progressé depuis les deux premiers des trois tours, il doit survivre pour passer et aller au bureau du gouverneur du Nebraska, Jim Pillen. Mais parce que les règles législatives ne permettent pas d’ajouter des amendements aux projets de loi lors du dernier tour, les législateurs ont débattu de l’opportunité de renvoyer le projet de loi pour un deuxième tour de débat afin d’y ajouter l’amendement sur l’avortement.

Les opposants à cette décision prévoyaient de faire de l’obstruction pendant les deux heures de débat autorisées lors de la lecture finale d’un projet de loi. Les conservateurs de la législature unique à chambre unique et officiellement non partisane auront besoin de 33 des 49 sénateurs du corps pour voter pour mettre fin au débat avant que le plan de fusion des deux questions puisse aller de l’avant. S’ils échouent, les mesures d’avortement et de santé trans seront suspendues pour l’année.

Les conservateurs ont été piqués le mois dernier lorsque leur projet de loi interdisant l’avortement après la détection d’une activité cardiaque – qui se produit vers six semaines de grossesse, avant même que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes – n’a pas réussi à briser l’obstruction systématique par un seul vote.

Normalement, la question serait considérée comme déposée pour le reste de la session. Mais la semaine dernière, les législateurs anti-avortement ont cherché à le ressusciter en élaborant une proposition visant à interdire l’avortement à 12 semaines et en la joignant au projet de loi trans.

Les conservateurs voient l’amendement de 12 semaines comme un compromis qui, selon eux, pourrait obtenir les 33 votes dont ils ont besoin pour le mener à la ligne d’arrivée. Les législateurs opposés disent que l’amendement est une tentative sans précédent de prendre une autre bouchée à la pomme d’une mesure qui leur avait été promise par le président de l’Assemblée législative ne serait pas rétablie cette année.

Le projet de loi sous-jacent sur la santé trans, qui a été le plus controversé de la session, ajoute au tumulte. Présenté par la sénatrice de première année Kathleen Kauth, le projet de loi interdirait les traitements hormonaux, les bloqueurs de puberté et la chirurgie de changement de sexe pour toute personne de 18 ans et moins.

Une version modifiée ferait des exceptions pour les mineurs qui suivaient déjà des traitements hormonaux avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, mais elle donnerait également au médecin-chef de l’État une large autorité pour établir des règles d’utilisation des traitements hormonaux pour les mineurs transgenres. Les opposants disent que cela donnerait à une personne nommée politiquement par un gouverneur républicain le pouvoir de bloquer de tels traitements, même pour les mineurs bénéficiant de droits acquis.

Les restrictions sur l’avortement et les personnes transgenres ont été des cibles constantes au milieu d’une poussée nationale des conservateurs dans les législatures des États cette année.

L’introduction de l’interdiction de la santé trans a conduit la sénatrice Omaha Machaela Cavanaugh fin février à jurer qu’elle « brûlerait la session au sol » si elle avançait. Lorsque le comité conservateur de la santé et des services sociaux l’a quand même avancé, Cavanaugh a commencé un flibustier épique de chaque projet de loi devant l’organisme – même ceux qu’elle soutient – ​​jusqu’à ce que l’interdiction de la santé trans soit retirée ou tuée.

Elle et un groupe de législateurs de soutien ont fait exactement cela pendant près de 12 semaines, alors même que le projet de loi a survécu par un seul vote lors des premier et deuxième tours de débat. L’effort d’obstruction systématique a considérablement ralenti le travail de l’Assemblée législative cette année, obligeant les législateurs à regrouper les projets de loi et à endurer des journées exténuantes de 12 heures et parfois de 15 heures pour adopter une législation.

Si le projet de fusion des mesures relatives à l’avortement et à la santé trans obtient un vote favorable, les législateurs débattront à nouveau de l’opportunité d’envoyer le projet de loi fusionné à un dernier tour de débat. Ce dernier tour pourrait être repris dès jeudi et passerait probablement.

Pillen, un républicain élu en novembre, a déclaré qu’il signerait le projet de loi amendé s’il était adopté. Le projet de loi comprendrait une clause d’urgence, ce qui signifie qu’il entrera en vigueur dès que le gouverneur le signera.

Margery A. Beck, Associated Press