Les législateurs du Nebraska adoptent une interdiction de l’avortement de 12 semaines et des restrictions sur les soins affirmant le genre pour les mineurs

LINCOLN, Neb. (AP) – La législature du Nebraska a approuvé vendredi une interdiction de l’avortement de 12 semaines et des restrictions sur les soins affirmant le genre pour les personnes de moins de 19 ans dans un mouvement si controversé que les législateurs des deux côtés ont déclaré qu’ils pourraient ne pas être en mesure de travailler ensemble à l’avenir.

Les législateurs conservateurs ont fait appel à un collègue visiblement malade afin qu’ils aient suffisamment de voix pour mettre fin à l’obstruction systématique et adopter un projet de loi avec les deux mesures. Le gouverneur républicain Jim Pillen, qui a fait pression pour le projet de loi, a promis de le signer.

L’ambiance dans le Capitole du Nebraska est instable depuis que les législateurs ont avancé mardi d’un seul vote la mesure hybride qui lie les restrictions que les républicains ont imposées aux États-Unis. Une législatrice, la sénatrice de l’État d’Omaha, Megan Hunt, a révélé en mars que son fils adolescent est transgenre et a déclaré vendredi qu’elle prévoyait maintenant de quitter l’État.

La Caroline du Nord a également adopté cette semaine une interdiction de l’avortement de 12 semaines, parmi une série de restrictions promulguées dans les États après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière la décision Roe v. Wade de 1973 qui établissait un droit national à l’avortement. Quatorze États ont maintenant des interdictions pendant la grossesse.

Le Nebraska, cependant, n’avait pas adopté de nouvelles restrictions tout en continuant d’interdire l’avortement à partir d’environ 20 semaines de grossesse. L’interdiction de 12 semaines comprend des exceptions pour le viol, l’inceste et pour sauver la vie de la mère. Les opposants ont demandé en vain une exception pour les anomalies fœtales mortelles et pour protéger explicitement les médecins contre les accusations criminelles pour avoir pratiqué un avortement contesté.

Le projet de loi empêcherait également les personnes transgenres de moins de 19 ans de subir une chirurgie de confirmation de genre. Cela restreindrait également l’utilisation de traitements hormonaux et de bloqueurs de la puberté chez les mineurs, en confiant au médecin-chef de l’État – une personne nommée politiquement qui est un médecin des oreilles, du nez et de la gorge – la responsabilité de fixer les règles de ces thérapies. Au Nebraska, les personnes de moins de 19 ans sont considérées comme des mineurs.

Au moins 17 États ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs, et des propositions sont en attente devant les gouverneurs du Texas et du Missouri. Les groupes médicaux et les défenseurs affirment que de telles restrictions marginalisent davantage les jeunes transgenres et menacent leur santé.

Les restrictions du Nebraska sur les soins affirmant le genre n’entreront en vigueur que le 1er octobre. L’interdiction de l’avortement entrera en vigueur dès que le gouverneur la signera. Les opposants au projet de loi ont promis d’intenter une action en justice pour faire cesser les deux mesures.

Le débat de vendredi a été brièvement interrompu lorsque des manifestants sur le balcon d’une chambre se sont levés et ont crié des obscénités aux législateurs conservateurs tout en jetant ce qui semblait être des tampons sanglants sur le sol. La patrouille d’État du Nebraska a nettoyé les deux balcons et a déclaré qu’au moins six personnes avaient été arrêtées. Alors que les législateurs commençaient à voter, des centaines de manifestants entassés dans la rotonde du Capitole ont crié : « Honte ! Honte! Honte! Honte! » juste à l’extérieur de la chambre.

Des centaines d’entreprises et de professionnels de la santé ont signé des lettres avertissant que l’interdiction de l’avortement et les restrictions de santé trans inciteraient les entreprises et les médecins à quitter l’État. Une lettre soumise vendredi et signée par plus de 1 200 professionnels de la santé du Nebraska a qualifié le projet de loi « d’attaque directe contre la communauté médicale de notre État ».

La sénatrice Kathleen Kauth, qui est l’auteur de la mesure de santé trans, a fait référence à plusieurs reprises à une augmentation du nombre d’enfants qui s’identifient comme transgenres comme « une contagion sociale ». Elle a déclaré que la mesure visait à empêcher les enfants de faire quelque chose qu’ils pourraient regretter plus tard.

« Cela ne signifie pas par un effort d’imagination que nous les détestons », a-t-elle déclaré. « Bien au contraire : nous les aimons.

La mesure de Kauth a été la genèse d’un flibustier épique par Omaha Sen. Machaela Cavanaugh, qui, avec une poignée d’alliés progressistes, dont Hunt, a ralenti l’adoption de lois en introduisant amendement après amendement à chaque projet de loi qui a été adopté. le parquet du Sénat. Cela a poussé les dirigeants à se démener pour hiérarchiser les projets de loi à faire adopter.

Après que les législateurs ont fusionné les limites de l’avortement avec le projet de loi sur la santé des transgenres, la sénatrice d’État Julie Slama a insinué que les conservateurs soutenaient les restrictions sur les soins affirmant le genre simplement pour exercer des représailles contre Cavanaugh. Slama a noté que les restrictions n’avaient pas initialement les 33 voix nécessaires pour survivre.

Vendredi, Cavanaugh a promis de poursuivre son obstruction jusqu’à la fin de la session de cette année début juin et même pendant toute l’année 2024.

« Cet endroit est moralement en faillite », a déclaré Cavanaugh. « J’attends avec impatience 2025 lorsque je n’aurai plus à servir avec beaucoup d’entre vous. »

Les conservateurs de la législature à chambre unique, officiellement non partisane, ont annoncé au début de ce mois qu’ils modifieraient le projet de loi sur la santé trans pour serrer les restrictions à l’avortement. Cette décision non conventionnelle est intervenue après que les conservateurs n’ont pas réussi à faire avancer un projet de loi qui aurait interdit l’avortement une fois l’activité cardiaque détectée – généralement vers six semaines de grossesse, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Les règles législatives stipulent qu’un projet de loi qui ne parvient pas à vaincre une obstruction doit être déposé pour l’année. Les opposants ont donc été surpris par le plan annoncé la semaine dernière.

Les législateurs de gauche se sont plaints que les conservateurs avaient essentiellement créé un nouveau projet de loi qui n’avait pas été entendu publiquement. Ils disent également que cela viole la loi de l’État qui exige que les modifications soient liées au projet de loi sous-jacent.

Margery A. Beck, The Associated Press