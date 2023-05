Les législateurs du Nebraska adoptent l’interdiction de l’avortement et des restrictions sur les soins affirmant le genre pour les mineurs

LINCOLN, Neb. (AP) – La législature du Nebraska a approuvé vendredi une interdiction de l’avortement de 12 semaines et des restrictions sur les soins affirmant le genre pour les enfants dans un mouvement si controversé que les législateurs des deux côtés ont déclaré qu’ils pourraient ne pas être en mesure de travailler ensemble dans le avenir.

Les législateurs conservateurs se sont disputés juste assez de voix pour mettre fin à un flibustier et adopter un projet de loi avec les deux mesures. Le gouverneur républicain Jim Pillen, qui a fait pression pour le projet de loi et a rencontré divers législateurs pour renforcer son soutien, a promis de le signer.

L’ambiance au Capitole du Nebraska est instable depuis que les législateurs ont avancé mardi d’un seul vote la mesure hybride qui lie les restrictions que les républicains à travers les États-Unis ont imposées. Les législateurs du Nebraska ont échangé des insultes et des promesses de représailles, tandis que les manifestants ont exprimé haut et fort leur mécontentement.

Le débat de vendredi a été brièvement arrêté lorsque des manifestants sur un balcon de chambre se sont levés et ont crié des obscénités aux législateurs conservateurs tout en jetant ce qui semblait être des tampons sanglants sur le sol. La sécurité a arrêté au moins une personne et dégagé les balcons. Alors que les législateurs commençaient à voter, des chants de « Honte ! Honte! Honte! Honte! » pouvait être entendu à l’extérieur de la chambre.

Il s’agirait des premières restrictions à l’avortement adoptées par le Nebraska depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière la décision Roe v. Wade de 1973 qui établissait un droit national à l’avortement. L’État interdit actuellement l’avortement à partir d’environ 20 semaines de grossesse. L’interdiction de 12 semaines comprend des exceptions pour le viol, l’inceste et pour sauver la vie de la mère.

Le projet de loi empêcherait également les personnes transgenres de 18 ans ou moins de subir une chirurgie de confirmation de genre. Le médecin-chef de l’État – une personne nommée politiquement qui est actuellement médecin des oreilles, du nez et de la gorge – établirait des règles pour les bloqueurs de la puberté et les thérapies hormonales. Il y aurait quelques exceptions pour les mineurs qui recevaient déjà un traitement avant la promulgation de l’interdiction.

Au moins 17 États ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs, et des propositions sont en attente devant les gouverneurs du Texas et du Missouri. Les groupes médicaux et les défenseurs affirment que de telles restrictions marginalisent davantage les jeunes transgenres et menacent leur santé.

La sénatrice d’Omaha, Machaela Cavanaugh, a mené un effort pour faire obstruction à presque tous les projets de loi de cette session – même ceux qu’elle soutient – pour protester contre les restrictions sur les soins affirmant le genre. Elle s’est insurgée contre les conservateurs qui ont voté pour le projet de loi hybride et a averti que les gens, les professionnels de la santé et les entreprises quitteraient l’État à cause de cela.

Cavanaugh a déclaré début mars qu’elle « brûlerait la session à cause de ce projet de loi », et elle et une poignée d’alliés progressistes ont suivi. Ils ont présenté des centaines d’amendements et de motions pour ralentir chaque projet de loi à chaque étape du débat, entravant le travail de l’Assemblée législative et obligeant les dirigeants à se démener pour hiérarchiser les projets de loi à faire adopter.

Après que les législateurs ont fusionné les limites de l’avortement avec le projet de loi sur la santé des transgenres, Cavanaugh s’est heurté à la sénatrice Julie Slama, qui a insinué que les conservateurs soutenaient les restrictions sur les soins affirmant le genre pour riposter contre Cavanaugh. Slama a noté que les restrictions n’avaient pas initialement les 33 voix nécessaires pour survivre.

« Mais ensuite, Machaela Cavanaugh s’est levée et a fait couler sa bouche parce qu’elle était juste ravie que les médias nationaux soient là pour lui accorder plus d’attention », a déclaré Slama. « Donc, cela nous a donné 33 votes. »

Cavanaugh a répondu que cela «coûterait» aux conservateurs avec seulement quelques jours de la session pour que les législateurs adoptent des projets de loi.

« Je vais prendre tout le temps. Chaque minute solitaire pour s’assurer que l’orateur doit décider de ce qui est réellement programmé au cours de ces derniers jours », a-t-elle déclaré.

Les conservateurs de la législature à chambre unique, officiellement non partisane, ont annoncé au début de ce mois qu’ils modifieraient le projet de loi sur la santé trans pour serrer les restrictions à l’avortement. Cette décision non conventionnelle est intervenue après que les conservateurs n’ont pas réussi à faire avancer un projet de loi qui aurait interdit l’avortement une fois l’activité cardiaque détectée – ce qui se produit vers six semaines de grossesse, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Les règles législatives stipulent qu’un projet de loi qui ne parvient pas à vaincre une obstruction doit être déposé pour l’année. Les opposants ont donc été surpris lorsque les conservateurs ont annoncé un plan d’interdiction de 12 semaines. Les législateurs progressistes disent que c’était une manière sournoise d’imposer une interdiction après l’échec du problème. Les conservateurs disent que l’interdiction est un compromis.

Parce qu’une clause d’urgence est attachée au projet de loi, cela prendra une fois que le gouverneur l’aura signé.

Margery A. Beck, The Associated Press