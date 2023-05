Les législateurs du Missouri interdisent les soins affirmant le genre, les athlètes trans ; Kansas City se déplace pour défier l’État

JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Les législateurs du Missouri ont approuvé mercredi deux projets de loi qui interdisent les soins de santé affirmant le genre pour les mineurs et empêchent les filles et les femmes transgenres de participer à des équipes sportives féminines. Mais les responsables locaux de Kansas City ont décidé de défier l’État, car ils ont entendu des témoignages sur la création d’un sanctuaire pour les personnes à la recherche d’un traitement affirmant le genre.

Les mineurs transgenres du Missouri n’auraient plus accès aux bloqueurs de puberté, aux hormones ou à la chirurgie d’affirmation de genre en vertu d’un projet de loi adopté par la Chambre dirigée par les républicains. L’interdiction affecte également certains adultes – les soins de santé Medicaid ne couvriront aucun soin affirmant le genre dans l’État, et la chirurgie ne sera plus disponible pour les prisonniers et les détenus.

Un autre projet de loi interdit aux étudiantes-athlètes transgenres de rejoindre des équipes de filles et de femmes de la maternelle au collège, tant dans les écoles publiques que privées. Les écoles qui permettent aux filles et aux femmes transgenres de jouer dans de telles équipes perdraient le financement de l’État.

Le gouverneur Mike Parson devrait signer les deux projets de loi, qui expireraient en 2027 grâce aux concessions faites dans le cadre des négociations républicaines avec les démocrates du Sénat.

Parson a menacé de laisser les législateurs travailler au-delà de la fin normale de leur session s’ils n’approuvaient pas l’interdiction des soins affirmant le genre, qui entrerait en vigueur le 28 août. L’interdiction comprend des exceptions pour les mineurs qui reçoivent déjà de tels traitements.

L’ACLU du Missouri a qualifié les deux mesures de « militarisation du gouvernement pour intimider les gens par le refus des soins de santé de base et l’exclusion des activités parascolaires ».

Le représentant de l’État républicain Chris Sander, qui est gay, a déclaré qu’il envisageait de quitter son parti après que la plupart de ses collègues du GOP aient voté pour les projets de loi sans lui permettre de parler à la Chambre.

« Ce n’est pas une chose partisane d’être gay ou trans », a déclaré Sander, qui représente la banlieue de Kansas City à Lone Jack, aux journalistes après le vote. « Cela n’a rien à voir avec le fait d’être républicain ou démocrate. Ils veulent parler de politique partisane en me fermant la gueule.

Alors que les projets de loi étaient en train d’être approuvés par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains, un comité du conseil municipal de Kansas City a ouvert une audience sur une résolution visant à désigner la ville comme un sanctuaire pour les personnes cherchant ou fournissant des soins affirmant le genre. Le comité a approuvé la résolution, la transmettant au conseil plénier, qui prévoit de l’examiner jeudi.

« Cela minimiserait la violence légale envers les personnes trans dans l’accès à des soins d’affirmation de genre », a déclaré Merrique Jenson, une femme transgenre et fondatrice d’une organisation à but non lucratif qui défend les femmes trans de couleur, au comité du conseil.

Les interdictions du Missouri surviennent au milieu d’une poussée nationale des conservateurs pour imposer des restrictions aux personnes transgenres et non binaires qui sont devenues, aux côtés de l’avortement, un thème majeur des sessions législatives à travers le pays en 2023.

« Lorsque vous avez des enfants qui sont chirurgicalement et/ou chimiquement modifiés à vie sans raison valable, oui, il est temps que le gouvernement s’implique », a déclaré mercredi le représentant républicain Brad Hudson à ses collègues à la Chambre.

Au moins 16 États ont maintenant promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs, et plusieurs États envisagent encore cette année des projets de loi visant à restreindre ou à interdire les soins, créant une incertitude pour de nombreuses familles. La Floride et le Texas ont interdit ou restreint les soins par le biais de règlements ou d’ordonnances administratives, et un projet de loi visant à restreindre les soins est sur le bureau du gouverneur républicain de Floride https://apnews.com/hub/ron-desantis.

Au moins 21 autres États ont adopté des restrictions sur la participation des athlètes transgenres aux sports.

Les dirigeants législatifs du Missouri se sont engagés à empêcher les mineurs d’accéder aux bloqueurs de puberté, aux hormones et aux chirurgies cette année. Et le procureur général républicain du Missouri, Andrew Bailey, a pris la relève après que Parson l’ait nommé pour occuper le poste vacant en janvier.

Les démocrates ont pleuré lors du débat à Missouri House.

« Refuser ces enfants de soins, c’est leur nier leur existence même », a déclaré le représentant démocrate Joe Adams.

La résolution de Kansas City vient d’une ville à tendance démocrate dans un État dirigé par les républicains qui contrôle déjà le service de police de la ville. Au Texas, la capitale de l’État d’Austin a déclaré l’année dernière qu’elle devrait être considérée comme un sanctuaire pour les jeunes transgenres et leurs familles, et le comté de Harris, qui abrite Houston, a déclaré qu’il ne poursuivrait pas les poursuites contre les parents pour des soins affirmant le genre.

La Californie, le Minnesota et Washington se sont déclarés États sanctuaires pour les soins affirmant le genre, tout comme les villes de Chicago ; Minneapolis, Minnesota; et West Hollywood, Californie.

La résolution de Kansas City stipule que la ville ne poursuivra ni n’amendera aucune personne ou organisation qui recherche, fournit, reçoit ou aide quelqu’un à recevoir des soins d’affirmation de genre tels que les bloqueurs de puberté, les hormones et la chirurgie. Il indique également que le personnel de la ville fera de l’application des exigences contre les soins affirmant le genre « sa priorité la plus basse ».

Les partisans ont reconnu que la ville pourrait faire face à des représailles de l’État.

Mais Melissa Robinson, membre du conseil, a déclaré: « Je crois aux bons ennuis, et cela pourrait bien être l’une de ces lignes de bons ennuis. »

Bailey, qui fait maintenant campagne pour conserver le poste de procureur général de l’État en 2024, a lancé une enquête en février sur le centre transgenre de l’Université de Washington à Saint-Louis à la suite des plaintes d’un ancien membre du personnel selon lesquelles les médecins prescrivaient des hormones trop rapidement et sans suffisamment de services de santé mentale. Un examen interne de l’Université de Washington n’a révélé aucune faute professionnelle.

Bailey a depuis étendu son enquête à toute clinique offrant des soins pédiatriques d’affirmation de genre dans le Missouri et a exigé des dossiers d’un St. Louis Planned Parenthood où les médecins fournissent de tels soins de santé.

En avril, Bailey a pris la nouvelle mesure d’imposer des restrictions aux adultes ainsi qu’aux enfants en vertu de la loi sur la protection des consommateurs du Missouri. Un juge a temporairement bloqué l’entrée en vigueur des limites alors qu’elle envisageait une contestation judiciaire.

Selon les règles de Bailey, avant que des traitements médicaux d’affirmation de genre puissent être fournis par des médecins, les gens devraient documenter qu’ils ont vécu un «schéma intense» de dysphorie de genre pendant au moins trois ans et subir au moins 15 séances horaires avec un thérapeute pendant au moins 18 mois.

Un dépistage de l’autisme et de la « dépendance aux médias sociaux » serait nécessaire, et un fournisseur de traitement devrait déclarer que tout problème de santé mentale est résolu. Certains patients pourraient maintenir leurs ordonnances tant qu’ils reçoivent rapidement les évaluations requises.

___

Hanna a rapporté de Topeka, Kansas. Margaret Stafford à Kansas City, Missouri, a également contribué.

Summer Ballentine et John Hanna, The Associated Press