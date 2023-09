Les législateurs du Massachusetts présentent un projet de loi interdisant les robots brandissant des armes à feu

Mauvaise nouvelle pour les fans du robot tueur armé d’une arme. Le Massachusetts veut faire de votre Miroir noir fantaisie illégale. Cette semaine, deux sénateurs d’État ont proposé un projet de loi unique en son genre qui, s’il était adopté, interdirait la fabrication, la vente ou l’utilisation de robots équipés d’armes montées. Le projet de loi mettrait également en place de nouvelles garanties interdisant aux forces de l’ordre ou à d’autres d’utiliser des robots pour menacer ou maîtriser physiquement quelqu’un. En d’autres termes, Robocop pourrait avoir les mains liées si le projet de loi devenait loi.

Ne volez pas notre chien robot !

« Ce projet de loi met en place des garde-fous raisonnables autour de l’utilisation de robots pour harceler les membres du public et interdit l’utilisation de cette technologie comme arme par ceux qui ne font pas l’objet d’une surveillance stricte, tout en introduisant également des règles permettant aux forces de l’ordre de renforcer la confiance du public », a déclaré le sénateur de l’État du Massachusetts, Michael Moore. des co-auteurs du projet de loi a déclaré dans un communiqué.

Les partisans du projet de loi, parmi lesquels figurent de grands fabricants de robotique comme Dynamique de Boston et des groupes de défense des droits comme l’American Civil Liberties Union affirment qu’il est crucial d’établir la confiance du public dans l’utilisation de la robotique par les forces de l’ordre. À cette fin, le projet de loi ajouterait un libellé indiquant clairement que la police et les autres forces de l’ordre doivent d’abord obtenir un mandat avant de déployer un robot sur la propriété privée d’une personne. Les utilisateurs de robots qui enfreignent les dispositions du projet de loi pourraient se voir imposer des amendes allant de 5 000 $ à 25 000 $.

« Hollywood dresse souvent un tableau saisissant d’un avenir dystopique rempli de violence robotique, mais nous avons le pouvoir de garantir que ces images restent dans le domaine de la fiction », a déclaré Kade Crockford, directeur du programme ACLU du Massachusetts Technology for Liberty. « Les robots armés constituent une menace inacceptable pour notre sécurité et nos droits fondamentaux. »

Cependant, les robots armés ne sont pas uniquement une fiction. En juin, une société appelée Throwflame a ouvert une liste d’attente pour acheter un chien robot équipé d’un lance-flammes. La créature est affectueusement nommée The Thermonator. Throwflame, la société responsable du Thermonator, ne semble pas découragée par la législation lorsque Gizmodo a demandé un commentaire.

«La seule chose qui arrêtera un mauvais robot doté d’une arme est un bon robot doté d’une arme », a déclaré la société.

Photo: Xmatter LLC

Étant un projet de loi d’État, la législation ne s’appliquerait qu’aux robots utilisés ou déployés dans l’État de la Baie. Cela reste cependant potentiellement important, car le Massachusetts est le point zéro de l’innovation en robotique avancée, avec Boston Dynamics, iRobot et MassRobotics qui ont tous élu domicile dans cet État. Boston Dynamics en particulier a passé plusieurs années à essayer de convaincre le public que son arsenal de machines avancées, parfois effrayantes, n’est pas destiné à nuire aux humains. L’entreprise a s’est prononcé avec force contre les farceurs qui ont armé ses Spot, des robots chiens avec un pistolet de paintball et même signé sur une lettre ouverte s’engageant à ne pas militariser volontairement ses robots.

« Les robots mobiles avancés sont des outils incroyables qui peuvent enrichir nos vies et assurer la sécurité des personnes, mais les efforts improvisés visant à militariser les robots à usage général menacent la confiance du public et l’acceptation de cette technologie émergente », a déclaré Brendan Schulman, vice-président des politiques et des relations gouvernementales de Boston Dynamics.

Les robots de la police envahissent les rues de la ville

L’utilisation de robots par les forces de l’ordre est passée de l’écran de télévision à la réalité pour certains, grâce à plusieurs exemples récents très médiatisés. À la fin de l’année dernière, les législateurs de San Francisco ont vénéré un vote qui aurait permis la police locale utilise des drones télécommandés équipés d’explosifs de tuer des suspects dans certaines circonstances à la suite de violentes réactions du public. La police de New York fait de même couper court à un contrat avec Boston Dynamics en 2021 après que son robot quadrupède Spot ait été repéré émergeant à côté de la police à l’extérieur d’un logement social. Le maire de New York, Eric Adams, lui-même ancien flic, a accueilli quatre des robots dans les forces de police plus tôt cette année.

Le Massachusetts pourrait servir de baromètre pour d’autres États cherchant à adopter leurs propres restrictions similaires sur les robots. Et même si le projet de loi du Massachusetts propose jusqu’à présent certaines des réglementations les plus claires sur les robots potentiellement mortels, il a encore ses limites. Pour commencer, le projet de loi prévoit une exception pour les responsables des équipes anti-bombes qui utilisent des robots pour neutraliser les explosifs. Les restrictions ne s’appliquent pas non plus au département américain de la Défense, à ses nombreux sous-traitants ou à d’autres entreprises qui obtiennent une dérogation du procureur général de l’État pour tester les technologies anti-armement.

Mise à jour, 14 h 15 HNE : Déclaration ajoutée de Jetez une flamme.