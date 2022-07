Les législateurs du Massachusetts approuvent le projet de loi sur l’accès à l’avortement

BOSTON (AP) – Les législateurs du Massachusetts ont approuvé mardi un vaste projet de loi sur l’avortement visant en partie à construire un pare-feu pour protéger l’accès à la procédure après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade le mois dernier.

Le projet de loi protégerait les prestataires d’avortement et les personnes cherchant à avorter contre les mesures prises par d’autres États, notamment en empêchant le gouverneur d’extrader toute personne accusée dans un autre État, à moins que les actes pour lesquels l’extradition a été demandée ne soient punis par la loi du Massachusetts.

Le projet de loi stipule également que l’accès aux services de santé reproductive et d’affirmation de genre est un droit protégé par la Constitution du Massachusetts ; exige que le programme Medicaid de l’État, connu sous le nom de MassHealth, couvre les avortements; autorise la vente de contraceptifs d’urgence en vente libre dans des distributeurs automatiques ; et oblige les collèges et universités publics à créer des plans de préparation à l’avortement médicamenteux pour les étudiants.

Une loi unique du Texas interdisant la plupart des avortements après environ six semaines est exécutoire par le biais de poursuites intentées par des citoyens privés contre des médecins ou toute personne qui aide une femme à se faire avorter.

Un autre élément du projet de loi du Massachusetts aborde la question de l’autorisation d’un avortement pour une grossesse qui a duré 24 semaines ou plus.

En vertu du projet de loi, l’avortement serait autorisé si, selon le meilleur jugement médical d’un médecin, il est : « (1) nécessaire pour préserver la vie du patient ; (2) nécessaire pour préserver la santé physique ou mentale du patient; (3) justifié en raison d’une anomalie ou d’un diagnostic fœtal mortel; ou (4) justifié en raison d’un diagnostic fœtal grave qui indique que le fœtus est incompatible avec une vie soutenue en dehors de l’utérus sans interventions médicales extraordinaires.

La grande majorité des avortements surviennent avant 20 à 21 semaines de grossesse, selon les experts. En 2019, près de 93% des avortements ont eu lieu à 13 semaines de gestation ou avant, tandis que seulement 1% des avortements ont eu lieu à 21 semaines ou plus tard, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

D’autres parties du projet de loi autoriseraient tout pharmacien agréé à dispenser une contraception d’urgence et obligeraient le Département de la santé publique à identifier les zones de l’État sans accès à l’avortement dans un rayon de 50 miles et à recommander des moyens d’assurer l’accès à l’avortement dans ces zones.

La Chambre a approuvé le projet de loi sur un vote de 137-16. Le Sénat a soutenu la mesure 39-1.

Le projet de loi se dirige maintenant vers le bureau du gouverneur républicain Charlie Baker.

Baker, qui soutient le droit à l’avortement mais qui n’est pas d’accord avec les législateurs sur des politiques spécifiques, a déclaré qu’il espérait organiser une cérémonie de signature.

“Je n’en ai lu qu’environ la moitié, mais j’espère que nous pourrons également organiser une cérémonie pour celle-là”, a déclaré Baker aux journalistes alors que les législateurs débattaient du projet de loi, ajoutant qu’un élément du projet de loi qu’il n’avais pas encore lu était la partie traitant des avortements à 24 semaines et plus.

Le projet de loi fait en partie écho à un décret signé par Baker immédiatement après la décision de la Cour suprême interdisant aux agences d’État d’aider l’enquête d’un autre État sur les personnes ou les entreprises recevant ou fournissant des services de santé reproductive légaux dans le Massachusetts.

Les défenseurs des droits à l’avortement ont salué le projet de loi.

“L’annulation de Roe v. Wade était une attaque directe contre le droit fondamental d’une personne à prendre des décisions concernant son propre corps”, a déclaré Amy Rosenthal, directrice exécutive de Health Care For All, dans une déclaration écrite, qualifiant le projet de loi approuvé par les législateurs ” une étape audacieuse pour garantir que les résidents du Massachusetts continueront d’avoir accès à tous les services de santé dont ils ont besoin.

Steve Leblanc, Associated Press