Les législateurs du Kentucky demandent à l’électeur d’accepter de convoquer des sessions extraordinaires

FRANKFORT, Ky. (AP) – L’électorat du Kentucky votera bientôt de manière décisive sur quelque chose dont les législateurs de l’État ont rêvé, une mesure électorale à laquelle le gouverneur a farouchement résisté et qui permettrait à la législature de se convoquer en session extraordinaire sur des sujets de son choix.

Si l’amendement constitutionnel proposé est ratifié le 8 novembre, il déplacerait plus de pouvoir vers la législature dominée par les républicains de l’État, poursuivant l’évolution d’une branche législative plus forte commencée il y a des décennies. Avec un démocrate actuellement dans le fauteuil du gouverneur, cela compte plus que cela ne le serait en période de gouvernement non divisé.

Le gouverneur démocrate Andy Beshear a carrément qualifié la proposition de «prise de pouvoir» par les législateurs rivaux du GOP à la législature et a déclaré que cela perturberait la séparation traditionnelle des pouvoirs.

“Aucune branche ne devrait être trop forte”, a déclaré Beshear dans une vidéo diffusée lundi soir sur la télévision éducative du Kentucky. “Pourtant, la législature veut se donner plus de pouvoir afin qu’elle puisse se convoquer pour modifier une décision de l’exécutif sur la moindre chose.”

Les législateurs républicains affirment que la mesure corrigerait un déséquilibre qui laisse la législature impuissante à agir la majeure partie de l’année, à moins qu’elle ne soit rappelée en session par le gouverneur.

“Et si nous disions au pouvoir judiciaire:” Vous ne pouvez pas vous rencontrer pendant huit mois de l’année? “”, A déclaré le président du Sénat, Pro Tem, David Givens, sur le même programme KET. “C’est effectivement ce qui nous a été fait.”

Actuellement, le Kentucky fait partie des 14 États où seul le gouverneur peut convoquer la législature en session extraordinaire, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Si les électeurs du Kentucky approuvent la mesure, la législature pourrait être rappelée en vertu d’une proclamation conjointe du président de la Chambre et du président du Sénat. Les législateurs pouvaient également choisir des sujets pour ces sessions, qui ne pouvaient durer plus de 12 jours. Les gouverneurs, quant à eux, conserveraient leur pouvoir de convoquer des sessions extraordinaires.

Il s’agit d’une mesure potentiellement de grande envergure qui permettrait aux législateurs de se réunir en session ordinaire plus longtemps dans l’année – même si le nombre total de jours législatifs resterait le même : 30 les années impaires et 60 jours les années paires.

Maintenant, les sessions régulières se terminent au début du printemps. Prolonger la date de fin des sessions ordinaires nécessiterait le soutien d’une majorité qualifiée dans chaque chambre.

“Il peut y avoir des moments où rien ne presse au début d’une session, où nous n’avons pas nécessairement besoin d’y aller pendant une période prolongée”, a déclaré le président de la Chambre, David Osborne, sur KET. “Nous pouvons entrer et faire quelques choses, récréation, revenir plus tard dans l’année où il peut y avoir des problèmes plus urgents à résoudre.”

La mesure intervient après ce que les législateurs du GOP ont déclaré être une réaction violente contre les restrictions liées à la pandémie que Beshear a appliquées aux entreprises et aux rassemblements en 2020, cherchant à contenir le COVID-19. Les législateurs ont été essentiellement relégués à l’écart, incapables de donner suite aux ordres du gouverneur jusqu’à leur prochaine session ordinaire l’année suivante.

“Je soutiens que cela va à la base des freins et contrepoids”, a déclaré Givens lundi soir. « C’est vraiment de cela qu’il s’agit. Quand on pense au fait que pendant huit mois de l’année, on n’a pas la capacité d’agir.

Repoussant les affirmations d’un jeu de pouvoir, Osborne a déclaré qu’il avait également proposé la mesure constitutionnelle lorsque l’État avait un gouverneur républicain, Matt Bevin.

Les critiques disent que la proposition rapprocherait l’Assemblée générale d’une législature à temps plein, ce qui rendrait plus difficile pour de nombreuses personnes d’envisager de se présenter à la Chambre ou au Sénat. Ils disent que le système actuel – nécessitant un consensus entre le gouverneur et les législateurs – fonctionne. Ils soulignent la session spéciale de cette année qui a adopté une aide de secours pour l’est du Kentucky ravagé par les inondations.

“Si nous nous asseyons tous collectivement et avons cette conversation, nous pouvons accomplir ce que nous voulons accomplir dans les limites de ce que nous avons en ce moment”, a déclaré le représentant démocrate Jeffery Donohue sur KET.

Parmi les opposants à la proposition figurent Eric Hyers, directeur de campagne du gouverneur en 2019 et conseiller pour sa réélection en 2023. Hyers a formé un comité des questions visant à faire échouer la mesure.

“Des sessions législatives spéciales devraient être convoquées pour les rares cas nécessitant une action d’urgence, comme les catastrophes naturelles”, a déclaré Hyers. “Cet amendement permettrait plutôt aux politiciens de convoquer des sessions extraordinaires pour faire passer leurs projets et problèmes favoris.”

Répondant aux affirmations selon lesquelles il n’y aurait aucune limite à ce que les législateurs pourraient faire lors de sessions extraordinaires, Givens a déclaré que les législateurs répondraient de leurs actions lorsqu’ils se présenteraient à la réélection. “Ce sont nos limites”, a-t-il déclaré.

Une session législative spéciale dans le Kentucky coûte jusqu’à environ 68 000 $ par jour. Les membres de la Chambre et du Sénat reçoivent 188,22 $ de salaire par jour de session, les dirigeants recevant entre 216 $ et 235 $. Les législateurs reçoivent également 170,50 $ par jour pour les dépenses et 62,5 cents pour chaque mile parcouru jusqu’au Capitole.

___

La mesure du vote est l’amendement constitutionnel 1. Un vote «oui» sur l’amendement 1 donnerait à la législature une flexibilité supplémentaire en matière de programmation, y compris le pouvoir de se remettre en session pour une durée limitée.

Bruce Schreiner, L’Associated Press