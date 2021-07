Les législateurs du GOP remettent en question les connexions d’Amazon sur le contrat du Pentagone

Le représentant Ken Buck du Colorado et le sénateur Mike Lee de l’Utah ont demandé à Amazon de témoigner sous serment pour savoir « si elle a tenté d’influencer indûment le plus grand contrat fédéral de l’histoire », le projet de 10 milliards de dollars appelé Joint Enterprise Defence Infrastructure, ou JEDI, qui aurait déplacer les réseaux informatiques du Pentagone dans le cloud. Amazon n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Des e-mails inédits montrent que les responsables du Pentagone en 2017 et 2018 ont fait l’éloge de plusieurs des dirigeants technologiques dont les entreprises ont exprimé leur intérêt pour le contrat initial, en particulier Amazon, tandis que les inquiétudes concernant l’accès de l’entreprise semblent avoir été passées sous silence, selon les e-mails, d’autres documents et entretiens.

Quelle que soit l’influence d’Amazon dans le Pentagone de l’ère Trump, l’effet était limité. Et la société avait également un antagoniste de très haut niveau : le président Donald J. Trump, qui, alors qu’il était en fonction, a régulièrement agressé le directeur général d’Amazon à l’époque, Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post. Amazon a finalement perdu le contrat JEDI, qui a été attribué à Microsoft en 2019, suscitant des questions quant à savoir si l’hostilité de M. Trump envers Amazon a joué un rôle dans le résultat.

Mais, dans une victoire pour Amazon, le contrat a été annulé par le Pentagone ce mois-ci au milieu d’une bataille juridique controversée sur l’attribution entre Amazon, Microsoft et d’autres sociétés technologiques. Le ministère de la Défense a immédiatement annoncé qu’il lançait un programme de cloud révisé qui pourrait donner lieu à des contrats pour Amazon, Microsoft et peut-être d’autres entreprises, déclenchant ce qui devrait être un intense combat de lobbying.

Les e-mails récemment publiés et les entretiens avec des personnes familières donnent un aperçu de l’évolution des relations entre le ministère de la Défense et les grandes entreprises technologiques à un moment où le Pentagone déplace de plus en plus son attention des avions, des chars et d’autres matériels vers des logiciels et des initiatives impliquant l’intelligence artificielle. et l’apprentissage automatique.

Ils montrent comment, dans les mois qui ont précédé la lutte contre JEDI, de hauts responsables du Pentagone et des dirigeants de la Silicon Valley se sont livrés à une cour admirative qui a conduit à un accès de haut niveau pour certaines des entreprises qui exprimeraient plus tard leur intérêt pour le contrat. Les dirigeants techniques ont utilisé cet accès pour exhorter Jim Mattis, le premier secrétaire à la Défense de M. Trump, à adopter une technologie basée sur le cloud et, dans au moins un cas, à promouvoir la technologie de leur propre entreprise.

Lors d’un voyage sur la côte ouest à l’été 2017 pour rencontrer des dirigeants d’Apple, d’Amazon et de Google, M. Mattis est devenu mal à l’aise lorsqu’il a été soumis à une démonstration des produits d’informatique en nuage d’Amazon au siège de l’entreprise à Seattle pendant ce à quoi il s’attendait. serait une discussion plus générale sur la technologie cloud, selon des documents et un ancien haut responsable du Pentagone qui connaît bien la réunion.