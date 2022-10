Les législateurs du GOP font appel du rabat de la carte de l’Ohio devant la Cour suprême des États-Unis

COLUMBUS, Ohio (AP) – Les législateurs républicains de l’État impliqués dans le processus d’élaboration des cartes politiques de l’Ohio ont fait appel vendredi devant la Cour suprême des États-Unis, demandant la révision d’une décision de la Cour suprême de l’Ohio déclarant inconstitutionnelle la dernière série de cartes du Congrès de l’État.

La décision du président du Sénat de l’Ohio, Matt Huffman, du président de la Chambre de l’Ohio, Bob Cupp, et d’un sénateur et représentant de l’État qui siègent également à la Commission de redécoupage de l’Ohio a été annoncée lorsque le groupe a bafoué un délai d’août qui lui avait été donné par la Cour suprême de l’Ohio pour redessiner le les frontières.

Dans un communiqué, les législateurs du GOP ont qualifié la décision de la Haute Cour du 17 juillet rejetant une deuxième proposition de carte du Congrès de « fondamentalement imparfaite ». Leur requête à la Cour suprême des États-Unis affirme que la décision a empiété sur leur autorité législative “de multiples façons”.

“Alors que beaucoup pensent que la majorité de la Cour suprême de l’Ohio a mal interprété la loi de l’État, il y a aussi la préoccupation plus large que la Cour a assumé un rôle que la constitution fédérale ne lui permet pas d’exercer”, ont-ils déclaré.

Le chef de l’un des groupes qui ont porté plainte contre les cartes a critiqué l’appel.

“C’est plus d’hypocrisie et de théâtre de la part des dirigeants de l’Assemblée générale de l’Ohio, car cette théorie juridique marginale qu’ils citent ne s’applique même pas dans ce scénario”, a déclaré Jen Miller, directrice exécutive de la League of Women Voters of Ohio. “L’Assemblée générale de l’Ohio a exercé son autorité lorsqu’elle a contribué à l’élaboration de l’amendement constitutionnel qui a modifié les processus de cartographie et a donné à la Cour suprême de l’Ohio le pouvoir d’annuler les cartes de district.”

Cupp, un ancien juge de la Cour suprême de l’Ohio, a avancé la théorie juridique derrière l’appel. Dans une note ouverte cet été, il a affirmé que les législateurs pourraient ignorer le délai fixé par les juges au niveau de l’État et passer devant le tribunal fédéral parce que l’affaire est une question d’intérêt fédéral. Il a dit qu’ils avaient 90 jours pour le faire, ce qui tombe lundi.

Il n’a pas expliqué pourquoi cette approche n’avait pas été reprise en janvier, la première fois que la Cour suprême de l’Ohio avait rejeté une carte du Congrès. En attendant, la chronologie de Cupp comporte un processus de cartographie qui devait se terminer en 2021 près de la date de retraite de la juge en chef de l’Ohio Maureen O’Connor, le vote swing de la cour de sept membres.

Une majorité de 4 contre 3 a livré des victoires aux groupes démocrates et aux droits de vote sur cinq cartes Statehouse et deux cartes US House. À l’échelle nationale, ces cartes doivent être redessinées pour refléter les changements de population dans le recensement de 2020.

Le litige étant toujours en cours, les primaires législatives et du Congrès de 2022 de l’État se sont déroulées sous ces mêmes cartes invalidées. La dernière carte du Congrès a livré les deux tiers des 16 sièges de l’Ohio aux républicains, bien que la répartition des partis de l’État au cours des 10 dernières années ait été d’environ 54 % républicains, 46 % démocrates.

C’est la première fois que l’Ohio met en œuvre de nouveaux systèmes de cartographie approuvés par les électeurs en tant qu’amendements constitutionnels, et ce qui se passe lorsque les cartographes ne se conforment pas aux ordonnances des tribunaux a fait l’objet d’un débat. Jusqu’à présent, les juges se sont abstenus de les mépriser.

Julie Carr Smyth, Associated Press