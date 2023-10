MAYVILLE – L’exécutif du comté de Chautauqua, PJ Wendel, s’est dit satisfait mercredi soir après que la législature a approuvé le budget pour 2024 avec “le taux d’imposition le plus bas” en plus de 40 ans.

Mais contrairement aux autres budgets qu’il a proposés, celui-ci n’a reçu aucun soutien démocrate.

Lors de la réunion de l’Assemblée législative du comté, les législateurs ont voté par 15 voix contre 4 pour le budget 2024. Le plan de dépenses de 294,1 millions de dollars est assorti d’un taux d’imposition de 6,91 dollars par tranche de 1 000 dollars d’évaluation. C’est 89 cents de moins que le taux de 7,80 $ de l’année en cours.

Mais même avec le taux inférieur, le plan de dépenses prévoit un prélèvement fiscal de 71 528 027 $, en hausse par rapport au prélèvement de 69 681 835 $ de cette année. Le prélèvement est le montant perçu par les impôts.

Wendel a soumis son budget pour révision lors de la réunion législative du comté de septembre. Les législateurs du comté ont passé le mois dernier à l’examiner et à y apporter un certain nombre de modifications.

Selon la résolution, il y a eu des augmentations de Medicaid, des frais du tribunal unifié, de la loi sur l’hygiène mentale, ainsi que des avantages sociaux et des coûts de retraite.

Pour cette raison, le législateur a réduit le fonds d’entretien des lacs prévu par Wendel, d’un million de dollars, à 500 000 dollars.

Avant la révision du budget, les quatre législateurs démocrates ont appelé leurs collègues législateurs à supprimer le poste de relations publiques nouvellement créé et à utiliser 1 million de dollars supplémentaires dans ses fonds de réserve pour réduire davantage les impôts fonciers.

Mercredi, le caucus démocrate de la législature a de nouveau proposé les mêmes modifications au budget. Les deux propositions ont été votées individuellement et toutes deux ont été rejetées par les républicains.

“Les démocrates, nous quatre, étions contre l’embauche d’un responsable de l’information des médias, qui est entièrement financé par l’argent des contribuables, car nous ne pensions pas qu’un poste de relations publiques était nécessaire.” a déclaré la législatrice Susan Parker, D-Fredonia.

Lors de son vote appelant à l’élimination du responsable de l’information des médias, Parker a été rejointe par ses collègues démocrates Bob Bankoski de Dunkerque, Billy Torres de Jamestown et Tom Nelson de Jamestown. Aucun Républicain n’a accepté la proposition et le vote visant à supprimer ce poste du budget a échoué par 4 voix contre 15.

Les démocrates ont également tenté d’utiliser 1 million de dollars de réserves pour alléger davantage l’impôt foncier. Le comté dispose de 37 millions de dollars de réserves, soit environ 13,3 % du budget du comté.

“Je pense que je parle au nom de tous les législateurs démocrates qui estiment que ce solde de fonds non affectés est trop important”, dit Nelson. « Nous pensons que nous devrions redonner cela sous la forme d’une réduction d’impôt à nos contribuables et réduire le prélèvement fiscal. »

Les responsables ont déclaré dans le passé que leur propre politique prévoyait entre 5 et 15 % de réserves. Parker a déclaré que si 1 million de dollars était appliqué à un allègement supplémentaire de l’impôt foncier, il resterait encore 11 % en réserves.

Le législateur Terry Niebel, R-Sheridan, a déclaré qu’il craignait que le comté doive s’appuyer sur ces réserves à l’avenir. « Cette année, en 2023, nous utilisons déjà 4,6 millions de dollars du solde du fonds. Parce que nous ne savons pas quels changements ou quelle augmentation des coûts pourraient être induits par l’État, je ne pense pas que nous puissions plus ajuster le solde des fonds. il a dit.

La résolution visant à utiliser un million de dollars supplémentaire du solde du fonds pour réduire davantage le prélèvement a été rejetée par le même vote par 4 voix contre 15.

Lorsque le moment est venu d’approuver le budget global, celui-ci a été adopté par 15 voix contre 4, encore une fois avec Parker, Bankoski, Nelson et Torres votant contre.

C’est la première fois que le caucus démocrate vote contre le budget depuis que Wendel est l’exécutif du comté.

Les budgets 2022 et 2023 ont été approuvés à l’unanimité. Pour le budget 2021, Wendel a réclamé une baisse du taux de la taxe foncière de 5 centimes. Au lieu de cela, le législateur a augmenté le budget de 5 cents. En raison de cette augmentation, Niebel a été le seul législateur à voter contre.

Après le vote de mercredi soir, le président de l’Assemblée législative, Pierre Chagnon, R-Ellery, s’est dit satisfait du résultat. « On nous a présenté ce qui semblait être un assez bon budget provisoire, mais après avoir suivi le processus d’examen, au cours duquel les comités examinent département par département, ligne par ligne, il est apparu que nous avions d’autres problèmes à résoudre. Je pense que les commissions ont fait un excellent travail en proposant des recommandations visant à aligner le budget sur la réduction du taux d’imposition proposée dans le budget, à maintenir le budget sous le plafond fiscal et à faire face aux dépenses supplémentaires qui ont été mises en lumière. », il a dit.

Wendel s’est dit également satisfait. « Nous avons présenté un bon budget. Nous envisageons une réduction du taux d’imposition la plus faible des 41 dernières années. Nous allons avancer. Étaient excités. Encore une fois, il y a beaucoup d’imprévus, de changements au niveau de l’État. Je sais que notre sénateur et notre député se battent constamment pour nous, mais il reste encore certaines choses inconnues et nous les traiterons au fur et à mesure qu’elles nous parviennent. il a dit.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception