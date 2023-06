Les législateurs du GOP exhortent le DOJ à enquêter sur le vol de propriété intellectuelle chinois des petites entreprises américaines

Le représentant Mike Gallagher, au centre, président du comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois, prend la parole lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion du caucus du GOP dans les bureaux du Comité national républicain à Washington, DC, le 28 février 2023. Il est rejoint par la représentante républicaine Elise Stefanik, à gauche, et le whip de la majorité Steve Scalise.

WASHINGTON – Deux membres du Congrès républicains de premier plan ont exhorté jeudi le ministère de la Justice à enquêter sur le vol de propriété intellectuelle de petites entreprises américaines par des acteurs chinois.

Le vol de propriété intellectuelle chinois coûte à l’économie américaine 600 milliards de dollars par an et a un effet disproportionné sur les petites entreprises, ont écrit les représentants Mike Gallagher du Wisconsin et Roger Williams du Texas dans une lettre au procureur général Merrick Garland. La lettre a également été signée par 24 autres législateurs républicains.

« Assurer la sécurité des petites entreprises américaines contre les crimes liés à la propriété intellectuelle est crucial, et nous exhortons le ministère américain de la Justice à utiliser tous les outils et capacités à sa disposition », ont écrit les législateurs. Gallagher est président du House Select Committee du Parti communiste chinois, tandis que Williams préside le House Committee on Small Business.

Les preuves de vol de propriété intellectuelle chinois par des entreprises américaines remontent à plusieurs années. L’estimation du péage économique de plusieurs milliards de dollars provient d’un rapport 2017 de la Commission sur le vol de la propriété intellectuelle américaine du National Bureau of Asian Research.

Un 2018 analyse de vol de propriété intellectuelle par le représentant américain au commerce a révélé que le gouvernement chinois « a mené et soutenu des cyber-intrusions dans les réseaux commerciaux américains, ciblant des informations commerciales confidentielles détenues par des entreprises américaines ».

En 2019, 1 entreprise nord-américaine sur 5 siégeant au CNBC Global CFO Council a signalé un vol de propriété intellectuelle d’entreprises chinoises au cours de l’année écoulée.

Le comité du PCC de la Chambre fait pression pour que le DOJ Groupe de travail sur la propriété intellectuelle donner la priorité aux scénarios de vol parmi les petites entreprises, ce qui peut paralyser ceux qui ont peu de moyens pour récupérer les pertes. Les législateurs ont cité un Fox Business News rapport décrivant le vol d’une conception exclusive à une société d’irrigation.

Une autre propriétaire de petite entreprise a dû faire face à des copies non autorisées de son outil d’enseignement du violon sur le marché chinois en 2019, selon la lettre.

Gallagher et Williams ont demandé un briefing détaillé à leurs comités respectifs avec un aperçu des mesures actuelles pour protéger les droits de propriété intellectuelle – en particulier contre la Chine – et des détails sur les efforts d’enquête et les procédures de contrefaçon du DOJ, d’ici le 30 juin.

Le comité du PCC de la Chambre a été formé après que le GOP a repris le contrôle de la Chambre après les élections de mi-mandat de 2022. Il vise à examiner les menaces posées aux États-Unis par le gouvernement chinois.