WASHINGTON (AP) – Un groupe de républicains du Sénat a appelé le président Joe Biden à les rencontrer à la table des négociations alors que le président nouvellement élu a annoncé qu’il pourrait passer à l’adoption d’un nouveau programme d’aide aux coronavirus de 1,9 billion de dollars avec tous les votes démocrates.

Dix républicains du Sénat ont écrit à Biden dans une lettre publiée dimanche que leur contre-proposition plus petite inclurait 160 milliards de dollars pour les vaccins, les tests, le traitement et les équipements de protection individuelle et appellerait à un soulagement plus ciblé que le plan de Biden d’émettre des chèques de relance de 1400 dollars pour la plupart des Américains.

«Dans l’esprit du bipartisme et de l’unité, nous avons développé un cadre de secours COVID-19 qui s’appuie sur les lois d’assistance COVID antérieures, qui ont toutes été adoptées avec le soutien bipartisan», ont écrit les législateurs républicains. «Notre proposition reflète bon nombre de vos priorités déclarées et, avec votre soutien, nous pensons que ce plan pourrait être approuvé rapidement par le Congrès avec un soutien bipartisan.»

L’appel lancé à Biden pour donner plus de temps aux négociations sur le bipartisme intervient alors que le président a montré des signes d’impatience au milieu des appels croissants de l’aile plus libérale de son parti à adopter sa législation de 1,9 billion de dollars par le biais de la réconciliation budgétaire, un processus qui lui permettrait de faire bouger le massif. projet de loi avec seulement le soutien de sa majorité démocrate.

Les législateurs républicains n’ont pas révélé le coût global de leur proposition, bien qu’ils aient déclaré qu’il serait inférieur au prix de 1,9 billion de dollars du package Biden.

« Mon espoir est que le président nous rencontrera et nous serons en mesure de travailler sur quelque chose qui est bipartisan », a déclaré le sénateur de l’Ohio Rob Portman, l’un des 10 sénateurs du GOP qui a signé la lettre.

Brian Deese, le principal conseiller économique de la Maison Blanche qui a dirigé la sensibilisation de l’administration au Congrès, a déclaré que les responsables de l’administration examinaient la lettre. Il ne s’est pas immédiatement engagé à ce que Biden rencontre les législateurs.

Deese a signalé que la Maison Blanche pourrait être ouverte à négocier avec les républicains sur leur proposition de limiter davantage les personnes qui recevraient des chèques de relance.

«C’est certainement un endroit auquel nous sommes prêts à nous asseoir et à réfléchir, y a-t-il des moyens de rendre l’ensemble du paquet plus efficace?» Dit Deese.

Portman et Deese ont tous deux parlé de «l’état de l’Union» de CNN.